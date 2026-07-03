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Meteo: nel weekend caldo in aumento ma senza eccessi. Le previsioni

Le previsioni meteo per il weekend 4-5 luglio indicano un tempo soleggiato e stabile con temperature in rialzo ma senza eccessi. Pochi temporali.
Previsione3 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione3 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’intensa perturbazione (la n.1 di luglio) con annesso vortice ciclonico che ha colpito l’Italia in questi ultimi giorni, mettendo però fine al gran caldo, si è definitivamente allontanata dal nostro Paese. Nel fine settimana il caldo, in lieve aumento, resterà ovunque sopportabile, specie sul versante adriatico, e sarà anche caratterizzato da tassi di umidità più contenuti grazie anche ad una residua ventilazione settentrionale più secca che ha favorito un ricambio d’aria.

In seguito all’allontanamento della perturbazione, la pressione atmosferica sta tornando ad aumentare sull’Europa occidentale e sull’Italia: si tratta dell’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre che, per qualche giorno, garantirà tempo soleggiato e prevalentemente stabile da nord a sud con un caldo estivo nella norma o solo leggermente sopra. Il tempo sarà bello anche in montagna con quasi totale assenza di temporali pomeridiani.

Ad inizio settimana, sempre in un contesto di tempo anticiclonico, le temperature dovrebbero aumentare con il caldo che tornerà a farsi più intenso soprattutto al Nord e Sardegna dove toccheremo nuovamente valori fino a 37-38 °C. Il tempo resterà prevalentemente soleggiato, salvo il ritorno di un po’ di instabilità pomeridiana su Alpi orientali e lungo la dorsale appenninica.

Le previsioni meteo per sabato 4 luglio

Al mattino qualche locale rovescio di pioggia nella zona dello Stretto di Messina tra bassa Calabria e Sicilia nord-orientale; un po’ di nuvolosità sparsa tra Veneto, Trentino, Emilia Romagna e Lombardia orientale. Cielo in prevalenza sereno nel resto d’Italia. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato, salvo la possibilità di locali temporali sui rilievi di Calabria e Sicilia orientale; non esclusi isolati e brevi rovesci su Alpi Marittime e Prealpi centro orientali; qualche annuvolamento innocuo nelle aree interne montuose del Centro. Alla sera cielo sereno quasi dappertutto.

Temperature massime in rialzo sulle Isole e basso versante tirrenico, senza grandi variazioni altrove; valori intorno alla media, salvo qualche picco oltre la norma nelle valli alpine e nei settori occidentali del Paese. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali sul medio-basso Adriatico, Puglia, Basilicata, Ionio, Canale di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna. Poco mosso il Mar Ligure, l’alto Adriatico e l’alto Tirreno; mossi o molto mossi gli altri bacini italiani.

Le previsioni meteo per domenica 5 luglio

Giornata decisamente tranquilla e soleggiata sull’Italia. Qualche annuvolamento significativo solo sulle aree alpine e a ridosso dell’Appennino centro-settentrionale. Sostanzialmente nullo o quasi il rischio di precipitazioni con la possibilità di brevi rovesci o temporali sui rilievi toscani e sulle Alpi orientali tra Veneto e Friuli. Cielo generalmente sereno nel resto d’Italia.

Le temperature saranno in lieve aumento al Centronord, stazionarie al Sud; clima pienamente estivo con massime comprese tra i 27-29 gradi delle aree costiere ai 33-34 gradi delle aree interne, fino a 35 al Nord-Ovest. Sarà ancora ventoso per venti tesi da nord su Adriatico meridionale, Puglia e Ionio con mari che restano mossi o molto mossi; venti deboli altrove, salvo modesti rinforzi di brezza lungo i litorali e di Maestrale nel Canale di Sicilia.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Luglio ore 12:01

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