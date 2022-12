Meteo, Natale con uragano di neve in USA mentre in Italia si respira aria primaverile

Le previsioni meteo per Natale ci segnalano importanti anomalie. In Usa molti Stati sono in piena emergenza gelo e neve. Le temperature scendono pesantemente sotto lo zero e la popolazione è costretta a far i conti con una ondata di ghiaccio impensabile. In Italia, al contrario, si respira aria primaverile. Domenica 25 dicembre, sulle Isole, si arriveranno a toccare anche i 20 gradi. Ecco tutti i dettagli.

Meteo di Natale in Usa: giorni di forte gelo ed emergenza

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sugli Stati Uniti ha causato finora ben 17 morti e numerosi disagi. In diversi Stati, così come a New York, è stato richiesto lo stato di emergenza a causa della neve e del ghiaccio. Gli americani stanno affrontando in questi giorni condizioni metereologiche estreme con le temperature che sembrano abbattere ogni record. Il freddo e i forti venti continuano a rallentare i trasporti e a mettere in ginocchio ogni spostamento. Oltre 2 mila i voli cancellati.

Millions of Americans are bracing for extreme weather this Christmas, as a "bomb cyclone" of artic air brings heavy snowfall and frigid winds across the United States. pic.twitter.com/zXHmVPz6MY — 10 News First (@10NewsFirst) December 23, 2022

Sarà per gli USA il Natale più freddo degli ultimi 40 anni. La colonnina di mercurio è crollata, in diversi posti del Nord, addirittura fino a 40-50 gradi sotto zero.

If anyone wants to know what a bomb cyclone is. This is outside my house rn😵‍💫 I love buffalo pic.twitter.com/Gi5unySJPi — Kara WAS BAPTIZED 🏡 (@keepdrivinesny) December 23, 2022

A New York , ad esempio, ci si prepara a vivere il Natale più freddo dal 1906. Per Chicago sarà il più freddo dal 1983.

Need actual mountaineering gear to walk around my neighborhood today. Stay off the roads. Wild Seattle scene for sure. #Seattle #wawx #BombCyclone pic.twitter.com/5b2IaSGKmt — Joshua Trujillo (@joshtrujillo) December 23, 2022

Natale primaverile in Italia: le previsioni

La giornata di Natale in Italia vede, invece, sole e temperature sopra la media. Più che Inverno sembra Primavera. Domenica 25 dicembre il cielo sarà infatti sereno o poco nuvoloso sulle zone alpine e al Centro-Sud. Si attende qualche annuvolamento sparso, specie al mattino, su:

Toscana

Umbria

Marche

Campania

Calabria tirrenica

Maggiore nuvolosità, invece, imperverserà sul resto del Nord con qualche locale pioggia o pioviggine su Liguria di levante. La nebbia invece farà capolino in pianura padana e nel Lazio in mattinata, mentre in serata in medio Adriatico e in Salento.

Occhi puntati sulle temperature che al contrario di quanto accade in America sono piuttosto miti e sopra la media. Le temperature minime saranno stazionarie o in leggero calo, più marcato in Sardegna con valori inferiori allo zero solo nelle vallate alpine. Le massime, invece, saranno tra gli 8 e 14 gradi al Nord, fino a 17-18 sulle regioni centrali tirreniche e al Sud, mentre sulle Isole anche oltre i 20 gradi.