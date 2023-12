Meteo: Natale e Santo Stefano senza pioggia, ma attenzione al rischio nebbia. Svolta in vista entro Capodanno

A Natale e a Santo Stefano la robusta area di alta pressione che occupa il Mediterraneo occidentale continuerà a tenere lontane dall’Italia sia le perturbazioni atlantiche che le correnti fredde di origine polare.

Le Feste natalizie quindi trascorreranno senza piogge o nevicate, mentre le temperature rimarranno al di sopra dei valori medi stagionali; rispetto ai giorni scorsi, però, la ventilazione più debole e un aumento dell’umidità danno luogo alla formazione di strati di nubi basse e nebbie anche persistenti, tali da rendere il cielo piuttosto grigio anche nelle ore centrali del giorno.

La situazione descritta è destinata a cambiare alla fine della settimana, con l’arrivo sull’Italia di una perturbazione che prima di Capodanno riporterà la pioggia su gran parte delle nostre regioni, un diffuso calo delle temperature e nevicate in montagna.

Le previsioni meteo per Natale

Mattina di Natale con nubi basse e compatte in Liguria, Toscana, Umbria e sulle zone tirreniche fino alla Calabria; nebbie localmente fitte sull’alto versante adriatico e in pianura tra Emilia e Veneto. Nuvole sparse nel resto del Nord, in Salento nelle Isole, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio le nubi insisteranno sulle stesse zone, ma in parziale diradamento e delle schiarite in pianura al Nord e tra Umbria e bassa Toscana. In serata nuova intensificazione della nuvolosità e delle nebbie in pianura Padana. Temperature massime in calo al Nord e nelle regioni centrali adriatiche. Venti moderati occidentali in Sardegna, di Maestrale in Sicilia, Libeccio nel Mar Ligure.

Le previsioni meteo per Santo Stefano

Strati di nubi basse con cielo grigio e foschie insisteranno su Pianura Padana, coste del Nord, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna occidentale, con la possibilità di qualche pioviggine tra Levante Ligure e alta Toscana. Un po’ di nuvole anche su Alpi, Prealpi, Marche, Puglia e Sicilia settentrionale, più soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime senza grandi variazioni e ancora nel complesso al di sopra della norma. Venti per lo più deboli occidentali sui mari di ponente.