Meteo: Natale ancora ventoso, freddo e nevoso. Le zone interessate

Oggi, mercoledì 25 dicembre (Natale), con il vortice depressionario in allontanamento, il maltempo al Centro-Sud andrà gradualmente attenuandosi, con piogge e nevicate meno diffuse e venti in attenuazione, mentre le temperature, sebbene in leggero rialzo, rimarranno piuttosto basse.

Poi da venerdì 27 è probabile una parziale rimonta dell’alta pressione che, per qualche giorno, dovrebbe garantire prevalenza di tempo stabile e asciutto, assieme a un’attenuazione del freddo, in ogni caso sempre con temperature invernali.

Le previsioni meteo per oggi (Natale)

Bel tempo al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Qualche pioggia residua su Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia; neve sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 500-800 metri, e sui rilievi di Calabria e Sicilia oltre 1000-1200 metri.

Temperature massine in leggero rialzo al Centro-Sud, pressoché invariate al Nord. Venti in leggera attenuazione ma ancora decisamente intensi al Centro-Sud e Isole con raffiche fino a 60-70 km/h; mari molto mossi o agitati al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per Santo Stefano

Nuvole su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, ma alternate a qualche sprazzo di sole e con poche deboli piogge per lo più confinate su Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna; qualche debole nevicata sull’Appennino Abruzzese oltre 800-900 metri.

Temperature in leggero aumento al Sud e medio versante adriatico, senza grandi variazioni altrove: valori quasi dappertutto in linea con le medie stagionali.