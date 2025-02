Meteo, migliora il tempo: domenica 16 con poche piogge, ecco dove

Dopo aver portato diffuso maltempo sull’Italia, provocando purtroppo anche numerose criticità, l’intensa perturbazione si sta allontanando dalla nostra Penisola: domenica 16 febbraio porterà ancora qualche pioggia residua sul Sud peninsulare e in Sicilia, mentre al Centro-Nord il tempo risulterà nel complesso stabile e caratterizzato da ampie schiarite. Con il miglioramento del tempo anche le temperature torneranno a salire, specie nelle regioni centrali, mentre la ventilazione si attenuerà.

Nella prima parte della prossima settimana, poi, un generale rialzo della pressione favorirà una fase di tempo più stabile e asciutto, anche se non mancheranno un po’ di nuvole, mentre le temperature si aggireranno attorno ai valori normali per il periodo, con la possibilità di deboli gelate nelle ore notturne e del primo mattino, soprattutto al Nord.

Le previsioni meteo per domenica 16 febbraio

Cielo nuvoloso al Sud, con qualche residua pioggia, più che altro al mattino, su Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia. Nel resto del Paese giornata più soleggiata, si alterneranno sole e nuvole e non sono previste piogge o nevicate. Temperature minime in sensibile calo al Centro e nelle isole Maggiori; massime in sensibile rialzo nelle regioni centrali, in calo invece nei versanti ionici del Paese. Venti settentrionali in graduale attenuazione. Poco mosso il Mar Ligure e il Tirreno settentrionali; mossi gli altri mari, fino a molto mossi quelli meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 17 febbraio

Prevalenza di tempo soleggiato al Nord, specie sulle aree alpine e sulle Venezie. Alternanza tra nuvole e sole nel resto d’Italia ma con pochi fenomeni di rilievo: possibilità di piogge deboli e isolate in Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature minime in rialzo al Centro, in leggero calo invece al Sud; massime in lieve crescita al Sud, stazionarie o in leggera diminuzione altrove. Venti moderati settentrionali in Liguria e in Adriatico con mari mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove.