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Meteo: da metà settimana temperature oltre la norma! Caldo il 25 aprile

La tendenza meteo verso il ponte del 25 aprile conferma un rinforzo dell'alta pressione da metà settimana con temperature in rialzo e tanto sole.
Tendenza21 Aprile 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it
Tendenza21 Aprile 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it

Anche i recenti aggiornamenti modellistici confermano una prevalenza di tempo stabile nell’ultima parte della settimana, grazie al consolidamento di una vasta struttura di alta pressione protesa dall’Africa nord-occidentale verso i settori occidentali del continente fino all’Islanda. In questa situazione di blocco, le perturbazioni atlantiche non potranno raggiungere il Mediterraneo e l’Italia, mentre fra i Paesi scandinavi, l’Europa dell’est e la Russia, il tempo sarà più perturbato e freddo a causa delle correnti settentrionali che, per il momento, si manterranno distanti dalla nostra penisola. Infatti, le temperature sulle nostre regioni torneranno a risalire andando di nuovo a superare i valori normali.

All’inizio della prossima settimana è probabile un parziale indebolimento dell’alta pressione, che consentirà il transito di modesti corpi nuvolosi accompagnati da scarse precipitazioni, ma associati a correnti leggermente più fresche che potranno favorire un ridimensionamento delle temperature.

Verso il ponte del 25 aprile con alta pressione in rinforzo, temperature in rialzo e tanto sole: la tendenza meteo

Venerdì 24 il tempo sarà stabile e soleggiato in tutto il Paese, con temperature massime in ulteriore rialzo fino a punte di 24-26 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Le minime all’alba saranno ancora relativamente contenute in molte regioni, dando luogo, così, a un’ampia escursione termica fra il primo mattino e il pomeriggio. I venti settentrionali tenderanno a indebolirsi gradualmente al Centro-Sud.

Sabato 25 aprile e domenica 26 saranno altre due giornate stabili e soleggiate, con solo delle velature passeggere e qualche temporaneo annuvolamento sui rilievi e in Liguria. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nel versante adriatico e al Sud, con valori fino a 4-5 gradi sopra le medie stagionali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 21 Aprile ore 16:13

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