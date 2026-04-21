Meteo: da metà settimana temperature oltre la norma! Caldo il 25 aprile

Anche i recenti aggiornamenti modellistici confermano una prevalenza di tempo stabile nell’ultima parte della settimana, grazie al consolidamento di una vasta struttura di alta pressione protesa dall’Africa nord-occidentale verso i settori occidentali del continente fino all’Islanda. In questa situazione di blocco, le perturbazioni atlantiche non potranno raggiungere il Mediterraneo e l’Italia, mentre fra i Paesi scandinavi, l’Europa dell’est e la Russia, il tempo sarà più perturbato e freddo a causa delle correnti settentrionali che, per il momento, si manterranno distanti dalla nostra penisola. Infatti, le temperature sulle nostre regioni torneranno a risalire andando di nuovo a superare i valori normali.

All’inizio della prossima settimana è probabile un parziale indebolimento dell’alta pressione, che consentirà il transito di modesti corpi nuvolosi accompagnati da scarse precipitazioni, ma associati a correnti leggermente più fresche che potranno favorire un ridimensionamento delle temperature.

Verso il ponte del 25 aprile con alta pressione in rinforzo, temperature in rialzo e tanto sole: la tendenza meteo

Venerdì 24 il tempo sarà stabile e soleggiato in tutto il Paese, con temperature massime in ulteriore rialzo fino a punte di 24-26 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Le minime all’alba saranno ancora relativamente contenute in molte regioni, dando luogo, così, a un’ampia escursione termica fra il primo mattino e il pomeriggio. I venti settentrionali tenderanno a indebolirsi gradualmente al Centro-Sud.

Sabato 25 aprile e domenica 26 saranno altre due giornate stabili e soleggiate, con solo delle velature passeggere e qualche temporaneo annuvolamento sui rilievi e in Liguria. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nel versante adriatico e al Sud, con valori fino a 4-5 gradi sopra le medie stagionali.