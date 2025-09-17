FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, la metà di settembre regala un clima soleggiato e caldo in...

Meteo, la metà di settembre regala un clima soleggiato e caldo in aumento: le previsioni

L'Italia vive un'estate settembrina con caldo e temperature che sfiorano anche i 30° da Nord a Sud. Le previsioni meteo.
Clima17 Settembre 2025 - ore 12:18 - Redatto da Meteo.it
Clima17 Settembre 2025 - ore 12:18 - Redatto da Meteo.it

Il dominio dell'anticiclone nord-africano continua a farsi sentire in Italia con un clima di stampo estivo e temperature superiori alla media del periodo. Nella giornata di oggi, mercoledì 17 settembre 2025, il colpo di coda della perturbazione n.5 di lambisce il versante Adriatico con nuvole in aumento. Le previsioni meteo.

Meteo: l'alta pressione domina l'Italia

Clima stabile e soleggiato in Italia complice la presenza incontrastata dell'alta pressione e dell'anticiclone Nord-Africano che ha regalato un'estate settembrina in buona parte del Paese. In un contesto climatico di stampo estivo nella giornata di oggi, mercoledì 17 settembre 2025, si fa sentire la perturbazione atlantica n.5 causando un aumento della nuvolosità e un lieve calo delle temperature lungo il versante adriatico della nostra Penisola.

Da domani, giovedì 18 settembre 2025, l'alta pressione si rinforza ancora di più consolidando la sua presenza lungo il Mediterraneo con un clima stabile, soleggiato e senza piogge. Previsto anche un aumento delle temperature per la presenza di una massa d'aria sub-tropicale destinata a far incrementare di anche 6-8° i valori con picchi fino a 33-34°. È tornata l'estate in Italia anche nelle zone di montagna con lo zero termico che, lungo le Alpi, tocca quota 4.000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 17 settembre 2025: cielo sereno o poco nuvoloso lungo le coste centrali tirreniche e nelle Isole Maggiori. Nel resto del Paese alternanza nuvole e sole, ma senza piogge. In lieve calo le temperature massime nelle regioni del Nord e adriatiche, mentre stabili nel resto d'Italia con valori generalmente al di sopra della norma.

Nella giornata di giovedì 18 settembre 2025 nelle prime ore del mattino bel tempo soleggiato in tutta Italia, mentre nel pomeriggio non si esclude un aumento delle nuvole in Calabria e Sicilia, ma senza piogge e temporali. In aumento le temperature massime lungo tutto lo stivale.

Meteo, la tendenza in vista del weekend: sole e caldo in Italia

Le previsioni meteo confermano per il weekend del 20-21 settembre un clima caldo e soleggiato di stampo estivo da Nord a Sud. Non si escludono solo lungo le Alpi occidentali possibili rovesci e temporali, segno di un primo indebolimento del promontorio anticiclonico nordafricano responsabile del colpo di coda d’estate. Le temperature resteranno ovunque superiori alla media del periodo con picchi di anche 30° al Nord e 33-34° al Sud e Isole.

Stando alle attuali proiezioni modellistiche da lunedì 22 settembre 2025 è previsto il passaggio di una perturbazione dall’Atlantico indirizzata verso le zone di Nord-Ovest e Sardegna. Previsto un peggioramento del clima con il ritorno di piogge e temporali con un conseguente crollo delle temperature. Nel resto del Paese prevarranno condizioni di stabilità con temperature elevate per la presenza di caldi venti di Scirocco.

Da martedì 23 settembre 2025 il fronte perturbato dovrebbe poi avanzare verso il resto d’Italia riportando così il maltempo un po' ovunque. Come sempre continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, estate bis in Italia con caldo, sole e picchi di oltre 30°: ecco dove
    Clima16 Settembre 2025

    Meteo, estate bis in Italia con caldo, sole e picchi di oltre 30°: ecco dove

    Settimana di stampo estivo in Italia con clima soleggiato e temperature con picchi anche di oltre 30°. Le previsioni meteo.
  • Meteo, torna l’estate in Italia con caldo e sole: le previsioni di inizio settimana
    Clima15 Settembre 2025

    Meteo, torna l’estate in Italia con caldo e sole: le previsioni di inizio settimana

    Una settimana di stampo estivo lungo tutto lo stivale in Italia con sole e temperature in aumento. Le previsioni meteo.
  • Allerta meteo gialla il 14 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio maltempo
    Clima13 Settembre 2025

    Allerta meteo gialla il 14 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio maltempo

    Nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in Italia per domenica 14 settembre 2025. Tutte le zone coinvolte.
  • Meteo, clima variabile in Italia: caldo e schiarite per la nuova settimana. Le previsioni
    Clima13 Settembre 2025

    Meteo, clima variabile in Italia: caldo e schiarite per la nuova settimana. Le previsioni

    Dopo il passaggio della perturbazione n.4 del mese, l'inizio della prossima settimana è segnata dall'altra pressione da Nord a Sud.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
Tendenza17 Settembre 2025
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Tendenza16 Settembre 2025
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Anticiclone protagonista tra venerdì e il weekend, con tempo stabile e caldo anomalo. Per l'inizio della settimana, però, si conferma una svolta.
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
Tendenza15 Settembre 2025
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
La settimana appena iniziata proseguirà all'insegna dell'Anticiclone africano che sarà saldissimo da Nord a Sud soprattutto da giovedì 18.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Settembre ore 16:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154