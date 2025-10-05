FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: mercoledì 8 bel tempo ovunque, il clima si riscalda! Poi qualche pioggia: la tendenza

Mercoledì 8 ottobre bel tempo in tutto Italia con temperature miti al Centro-Nord mentre al Sud sarà inizialmente più fresco: tendenza meteo.
Tendenza5 Ottobre 2025 - ore 11:40 - Redatto da Meteo.it
Mercoledì 8 sarà una giornata di bel tempo in tutta Italia con ampie schiarite da Nord a Sud. L’alta pressione si estende infatti al Mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia ad inizio giornata sarà ancora presente un po' di nuvolosità sparsa, a carattere irregolare e variabile, in Abruzzo, Molise e regioni meridionali ma senza piogge.

Inoltre sempre al Sud soffierà ancora una moderata ventilazione settentrionale mai in graduale attenuazione. Mare ancora mosso nell’Adriatico meridionale e nello ionio. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Clima decisamente mite al Centro-Nord e sulle nostre due Isole maggiori con valori intorno ai 20 gradi e punte localmente fino a 23-24 gradi; clima un po’ più fresco al Sud.

Nei giorni successivi il clima sarà mite in tutto il paese, anche al Sud dove si attenueranno finalmente le correnti da nord in arrivo dalla penisola balcanica. Il tempo sarà in prevalenza stabile, anche se non del tutto soleggiato per il transito di alcuni sistemi nuvolosi.

In Sardegna, oltre alle nuvole, a causa della vicinanza di un vortice di bassa pressione posizionato ad ovest dell’isola, sono attese anche delle fasi di pioggia con a tratti il rischio di rovesci o temporali. L’instabilità potrebbe sfiorare anche la Sicilia.

