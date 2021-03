Meteo, mercoledì 10 marzo il maltempo si trasferisce al Sud

In settimana vivremo ancora gli effetti della perturbazione nr.3 del mese: mercoledì 10 marzo maltempo al Sud e in Sicilia. La tendenza meteo

La perturbazione in arrivo tra lunedì 8 e martedì 9 marzo porterà i suoi ultimi effetti nella giornata di mercoledì 10 marzo al Sud. Il sistema perturbato sarà seguito da aria un pochino più fredda che si riverserà sulla Penisola. Le temperature caleranno, dopo un inizio settimana con valori nella norma stagionale.

Fase meteo piovosa al Sud mercoledì 10 marzo: i dettagli

Mercoledì il maltempo si concentrerà al Sud e sulla Sicilia con rischio di rovesci o temporali soprattutto tra Calabria e Sicilia. Neve sull’Appennino meridionale fino a 900-1000 metri. Qualche locale rovescio sarà possibile anche sul basso. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Centro-nord e sulla Sardegna. Temperature in calo al Sud, in rialzo al Centro e sul Nordovest. Soffieranno venti a tratti intensi settentrionali sulle regioni del Centro-sud e sulle Isole.

Giovedì, grazie all’allontanamento della perturbazione, e a un temporaneo aumento della pressione atmosferica, si vivrà una giornata di tregua ma con nuvole in aumento al Nord per l’avvicinamento di un nuovo sistema perturbato che potrebbe lambire le regioni settentrionali nella giornata di venerdì portando possibili piogge sul Levante Ligure e al Nordest.