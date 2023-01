Meteo: mercoledì 1 febbraio tempo stabile e temperature in rialzo

Il mese di febbraio inizia con tempo stabile sull’Italia per la presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, che si è spinto sul Mediterraneo e sull’Europa occidentale.

Il nostro Paese però resta ancora interessato da correnti settentrionali, evidenti sotto forma di venti di Maestrale nelle Isole maggiori e responsabili di un aumento della ventilazione giovedì 2 febbraio anche sulle Alpi e al Nord-Ovest, con nuvole addossate al versante nord alpino e qualche nevicata sui rilievi di confine.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 febbraio

Tempo stabile in tutta l’Italia, ma con la presenza di nuvolosità bassa, a tratti compatta, su Liguria, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia occidentale; cielo sereno o poco nuvoloso altrove; in serata nuvole in aumento in tutta la Sicilia. Al primo mattino e nella notte seguente formazione di nebbia in banchi nella pianura veneta ed emiliana.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord, in netto calo al Sud e Isole; massime stazionarie o in leggero rialzo e superiori alla norma nelle regioni settentrionali. Ventoso in Sardegna per venti di Maestrale; altrove venti deboli o localmente moderati.

Le previsioni meteo per giovedì 2 febbraio

Al mattino nebbie in banchi tra basso Veneto ed Emilia; parzialmente nuvoloso in Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna, con nuvole in diradamento da metà giornata; nubi più compatte e insistenti in Calabria e Sicilia, ma senza precipitazioni. Nevicate sui settori settentrionali delle Alpi lombarde, dell’Alto Adige e del Friuli. Soleggiato nel resto dell’Italia.

Temperature in leggero aumento al Centro-Sud. Ventoso sulle Alpi, Foehn nelle valli alpine e vicine pianure del Nord-Ovest; venti di Maestrale nel Mare di Sardegna e nei Canali delle Isole, che risultano mossi.