Meteo, marzo al via con tempo stabile e clima pomeridiano mite

Il mese di marzo esordirà ancora sotto il segno dell'alta pressione: tempo stabile e temperature massime sopra le medie. La tendenza meteo

Il mese di marzo esordirà sotto il segno dell’alta pressione. Un vasto e potente anticiclone dominerà infatti la scena sull'Italia e su buona parte dell'Europa, garantendo condizioni meteo stabili con tempo soleggiato e un clima mite.

Nel weekend del 27-28 febbraio assisteremo comunque a un calo delle temperature, in particolare da domenica 28 febbraio, ma i valori resteranno oltre la norma di 5-6 gradi anche all'inizio di marzo almeno fino a giovedì 4. Passeremo da temperature eccezionalmente elevate a valori miti per il periodo ma senza picchi estremi. Da venerdì 5 si potrebbe verificare l’afflusso di aria fredda dai Balcani ma si tratta di una tendenza ancora molto incerta e che andrà verificata nei prossimi aggiornamenti modellistici.

Meteo, lunedì primo marzo tempo stabile e soleggiato sull'Italia

Intanto lunedì 1 marzo il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento sulla Puglia, nel sud della Calabria, in Sicilia e nei settori orientali della Sardegna. Temperature minime in netto calo al Nord e sui settori peninsulari, massime in aumento al Nord e sul settore centrale adriatico con valori compresi tra 14 e 19 gradi. Venti di Tramontana e Grecale in attenuazione.