Meteo, marzo al via con nuvole e piogge: le previsioni

Mentre da ovest si avvicina all’Italia una debole perturbazione ( la numero 1 di marzo), sui Balcani stanno scivolando delle correnti di aria fredda, con parziale coinvolgimento della nostra Penisola. L’aria fredda si infiltrerà inizialmente sulle regioni settentrionali, dove le temperature caleranno già nella giornata odierna, spingendo tra l’altro la quota neve verso il basso, anche fino ai 700-800 metri, poi domani (domenica) il calo termico si propagherà anche alle regioni adriatiche. Il peggioramento del tempo sarà caratterizzato anche da un generale rinforzo del vento: in particolare si faranno sentire Bora e Tramontana al Nord, mentre al Sud protagonista sarà lo Scirocco, anche decisamente intenso domenica in Sicilia. La prossima settimana il graduale ritorno dell’alta pressione garantirà un sensibile miglioramento del tempo e, specie a partire da martedì, condizioni di tempo stabile quasi ovunque, con temperature oltre le media da metà settimana.

Previsioni meteo per sabato 1 marzo



Sabato nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge, per lo più deboli e isolate, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Alta Lombardia, regioni centrali, Campania, Basilicata, nord della Puglia e Sardegna; neve sulle zone alpine oltre 700-800 metri e sull’Appennino Settentrionale al di sopra di 1000-1200 metri. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, in leggero aumento all’estremo Sud. Venti in sensibile rinforzo, in prevalenza dai quadranti orientali al Centro-Nord, al Sud; moto ondoso in aumento, con mari anche molto mossi e localmente agitati.

Previsioni meteo per domenica 2 marzo

Domenica tempo in miglioramento al Nord, con rasserenamenti a partire dalle Alpi e dal Nord-Est; nel pomeriggio in prevalenza soleggiato. Più nuvole nel resto dell’Italia, con qualche schiarita in Toscana e in Calabria; nubi più compatte nelle regioni adriatiche e in Appennino, con piogge sparse e nevicate sui rilievi abruzzesi da 1300 metri. In serata migliora anche in gran parte del Centro. Temperature in ripresa nei valori diurni al Nord, in calo nelle zone adriatiche e interne del Centro-Sud. Venti moderati o forti quasi ovunque: Tramontana sul Ligure, Bora e Grecale su alto e medio Adriatico e regioni centrali; venti inizialmente meridionali, ma tendenti a prevenire da est al Sud e Sardegna. Scirocco su Ionio e Sicilia. Mari molto mossi o agitati.