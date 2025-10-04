Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite

Martedì 7 una circolazione depressionaria centrata sulla Grecia riuscirà ad influenzare marginalmente le nostre regioni meridionali dove soffieranno ancora intensi venti settentrionali, piuttosto freschi con temperature che si manterranno sotto le medie stagionali. La corrente settentrionale farà transitare anche una nuvolosità variabile alternata alle schiarite e con la possibilità di qualche breve pioggia isolata su Puglia, Calabria e nordest della Sicilia. Per il Centronord e la Sardegna invece sarà già iniziata una nuova fase anticiclonica con tante schiarite (qualche annuvolamento solo al Nordest) e temperature in rialzo verso valori nella norma o anche leggermente sopra le medie.

Mercoledì 8 al Sud e in Sicilia sarà ancora presente una moderata ventilazione settentrionale ma in graduale attenuazione e con una maggiore diffusione delle schiarite e rischio molto scarso di piogge; ne conseguirà anche un primo rialzo termico. L’alta pressione infatti sarà in estensione fino al Meridione e sempre ben solida al Centronord con tempo prevalentemente soleggiato e mite.

Giovedì 9 sarà una giornata ancora caratterizzata da una pressione alta e livellata un po’ dappertutto con conseguente stabilità e scarsa ventilazione da nord a sud. L’atmosfera però, secondo le attuali proiezioni, tenderà a divenire più umida con presenza quindi di una nuvolosità molto irregolare e variabile e tempo di conseguenza solo parzialmente soleggiato. La possibilità di qualche pioggia sporadica dovrebbe essere limitata alle Alpi centro orientali.

In seguito, tra venerdì 10 e sabato 11, l’alta pressione potrebbe registrare un temporaneo indebolimento, in particolare al Centrosud dove potrebbe transitare una perturbazione con precipitazioni anche significative. L’anticiclone dovrebbe poi di nuovo rinforzare da domenica 12. Si tratta però di una evoluzione ancora molto incerta. Per conferme e dettagli sufficientemente attendibili sarà bene quindi seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.