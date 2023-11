Meteo, martedì 28 maltempo al Centro-Sud: raffiche tempestose e piogge diffuse

Tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre le condizioni meteo resteranno perturbate e invernali: nel corso di martedì 28 il tempo tenderà a migliorare al Centro-Sud, coinvolto dal maltempo portato dalla perturbazione 12 del mese, e giovedì 30 è previsto l'arrivo di una nuova fase perturbata.

Le breve tregua di mercoledì 29, grazie ad un temporaneo rialzo della pressione, sarà seguita da un nuovo peggioramento per l'arrivo della perturbazione n.13 di novembre che tra giovedì e venerdì porterà maltempo soprattutto al Centro-Nord, con abbondanti nevicate sulle Alpi.

La settimana continuerà ad essere dal sapore praticamente invernale al Nord, con temperature al di sotto della norma e un po’ di freddo tipico di dicembre, mentre nel resto d’Italia l’andamento termico sarà più altalenante, tra giornate piuttosto fredde e altre relativamente più miti.

Le previsioni meteo per martedì 28

Prevalenza di tempo bello al Nord e Toscana. Nuvole altrove: piogge sparse, specie al mattino, su Marche, Umbria, Lazio e regioni meridionali, con la possibilità di isolati temporali, specie in Campania e Calabria.

Temperature massime quasi dappertutto in leggero rialzo. Intensi venti dai quadranti occidentali sui mari di ponente, con raffiche tempestose al Sud; possibile Fohn al Nord-Ovest, localmente fin verso le pianure.

Le previsioni meteo per mercoledì 29

Tempo in miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia. Qualche addensamento nuvoloso sul settore del basso Tirreno, tra Campania meridionale e Calabria dove non si esclude qualche isolata pioggia.

Temperature minime in sensibile diminuzione, specialmente nelle regioni centrali; massime in generale lieve calo, valori vicini alle medie climatiche. Venti in decisa attenuazione. Mari ancora molto mossi, ma con moto ondoso in diminuzione.