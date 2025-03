Meteo, martedì 18 e mercoledì 19 marzo colpo di coda dell'inverno

Un fronte freddo (perturbazione nr. 9 di marzo) in discesa dal Nord Europa, diretto verso i Balcani e l’Egeo in queste ore lambisce appena l’Italia dove si osserva un temporaneo brusco abbassamento delle temperature, più apprezzabile sulle regioni settentrionali e adriatiche, trascurabile invece sulle Isole maggiori.

L’afflusso dell’aria artica si manifesta attraverso una intensificazione della ventilazione nord-orientale, con raffiche fino a 60-80 km/h, in attenuazione già nel corso della prossima notte, mentre sono scarsi gli effetti in termini di fenomeni, limitati in forma residua alle estreme regioni meridionali. Nelle prime ore di mercoledì 19 marzo si conferma il rischio di gelate tardive, in compenso però l’alta pressione, in espansione verso il Mediterraneo centrale, garantirà condizioni di tempo ovunque stabile e in prevalenza soleggiato almeno fino a venerdì, insieme ad un graduale rialzo delle temperature.

A seguire l’evoluzione resta incerta ma improntata verso un peggioramento del tempo sulle regioni del Centro-Nord nel fine settimana, raggiunte da una nuova perturbazione.

Previsioni meteo per martedì 18 marzo

In mattinata residue deboli precipitazioni sul basso Piemonte, nevose fino a 600-800 metri. In giornata ultime piogge su Calabria meridionale e Sicilia, in esaurimento in serata. Nel resto del Paese passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo la persistenza di una moderata nuvolosità al Nord-Ovest, tra il nord del Veneto e il Trentino e nelle zone interne di Abruzzo e Molise, in dissolvimento tra la sera e la notte.

Temperature massime in diminuzione al Nord e nelle regioni peninsulari, più sensibile in val padana e nelle regioni adriatiche, dove si porteranno temporaneamente sotto la norma. Venti da moderati a forti in prevalenza nord-orientali, con raffiche di burrasca fino a 70-80 km/h sui mari e sulle regioni centro-meridionali. Mari fino a molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 19 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Faranno eccezione solo le Isole maggiori dove si osserverà una maggiore variabilità, con una nuvolosità molto irregolare, associata a qualche sporadica e breve pioggia nell’estremo sud della Sardegna.

Temperature minime in generale e sensibile diminuzione, ad eccezione di Sicilia e Sardegna; all’alba probabili deboli gelate in pianura al Centro-Nord e valori vicini allo zero nelle aree interne del Sud. Massime in lieve calo in Sicilia, in rialzo altrove, ma in qualche caso ancora inferiori alla norma. Venti in attenuazione, soffieranno moderati o tesi di Scirocco su Sardegna, mari prospicienti e Canale di Sicilia.