Meteo: martedì 15 marzo aria di primavera. Siccità a oltranza al Nord

Un’attiva perturbazione sta interessando la Penisola Iberica, influenzando marginalmente anche il tempo sull’Italia dove, però, l’alta pressione è destinata a guadagnare terreno. Proprio a causa del rinforzo della pressione anche nella parte centrale della settimana avremo tempo stabile e assenza di piogge significative praticamente in tutta Italia. Non ci sono dunque buone notizie sul fronte della siccità, situazione destinata a perdurare ancora per diversi giorni.

Dal punto di vista termico, l’alta pressione favorirà anche un generale rialzo delle temperature: i valori si riporteranno temporaneamente in linea con la norma climatica e il clima avrà dunque un sapore primaverile. Per l’ultima parte della settimana si profila un nuovo afflusso di aria fredda, ancora una volta proveniente dai Balcani, ma per le conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 15 marzo

Nuvolosità più diffusa al Nord, Toscana, Sardegna, Sicilia e bassa Calabria, senza precipitazioni da segnalare. Sul resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Al mattino rischio di locali banchi di nebbia sulla Pianura Padana orientale e sulla Puglia settentrionale.

Temperature massime in crescita, soprattutto al Nordovest e Toscana, locali picchi di 18-20 gradi sulle Isole. Ancora intensi venti di Scirocco sui mari di ponente, forti tra Sardegna e Sicilia, dove il mare risulterà anche agitato.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 marzo

Cielo coperto tra Liguria e Toscana, con deboli piogge; nuvolosità diffusa e a tratti compatta anche su Pianura Padana, alto Adriatico e Toscana, con locali schiarite più ampie nel pomeriggio; nuvolosità sparsa altrove, con cieli sereni al Sud. Temperature in rialzo, valori primaverili. Ancora prevalenza di venti di Scirocco. Mari di ponente localmente agitati.