Meteo: martedì 12 insiste il clima mite. Temperature fino a 4-5 gradi oltre la norma

Cieli molto nuvolosi su gran parte d’Italia, ma con scarse precipitazioni e temperature oltre la norma, specialmente al Centro-Sud e sulle Isole; valori anche di 4-5 gradi superiori rispetto alla media climatica che caratterizza questo periodo dell’anno. La perturbazione (la n.4) in transito oggi (lunedì 11 dicembre) è infatti decisamente debole, con pochissime piogge sulle regioni tirreniche e nevicate ad alta quota in Val d’Aosta e sulle Alpi di confine.

Alle spalle di quest’ultimo sistema nuvoloso si trova un’altra perturbazione (la n.5 del mese), che sarà la causa di un nuovo peggioramento a metà settimana: mercoledì 13 dicembre raggiungerà il Centro-Nord, per poi scivolare giovedì 14 al Centro-Sud; ci sono ancora significativi margini di incertezza sulle precipitazioni associate a questa perturbazione, perciò si consiglia un continuo aggiornamento.

Dal punto di vista termico, dopo alcuni giorni con temperature oltre la norma, da giovedì ritorneremo su valori invernali: sembra, infatti, probabile l’afflusso di aria fredda che determinerà un calo termico a partire dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per martedì 12 dicembre

Tempo abbastanza soleggiato tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia e Sardegna. Prevalenza di nuvole sul resto d’Italia, con qualche debole e isolata pioggia nel nord della Toscana, in Umbria, sulla Venezia Giulia, in Campania e Calabria tirrenica. Precipitazioni sparse anche lungo le Alpi di confine e in Valle d’Aosta, nevose ad alta quota oltre i 1600-2000 metri; ancora una volta fenomeni più diffusi e abbondanti in Val d’Aosta. Di notte e al mattino nebbie o foschie sulle pianure del Nord.

Temperature senza grandi variazioni al Nord, in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud con valori decisamente miti per il periodo, fino anche a sfiorare i 25 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti moderati occidentali sui mari di ponente.

Le previsioni per mercoledì 13 dicembre

Cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del Centro-Nord. In mattinata precipitazioni nevose sul settore alpino con quota neve oltre i 1600 metri, piogge o rovesci sul settore tra Liguria, Lombardia e Nord-Est. Sulle regioni centrali (specialmente settori interni e tirrenici) peggioramento dal pomeriggio, anche con il rischio di temporali; al Nord-Ovest, nel frattempo, le schiarite si faranno più ampie, ma con la formazione di nebbie in serata.

Nel corso della giornata resisteranno parziali schiarite su Abruzzo, Molise, estremo Sud e Sicilia. Temperature in aumento al Sud e in Sicilia, senza grandi variazioni altrove.