Meteo, Maltempo sull'Italia: domenica 8 rischio di fenomeni intensi

Dopo una breve fase meteo stabile, domenica 8 una nuova perturbazione (la n.3 del mese) riporta forte maltempo sull'Italia, inizialmente sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna per poi scivolare verso il meridione entro la notte.

Sarà elevato il rischio di fenomeni intensi e possibili criticità a causa dell’abbondanza delle precipitazioni e per i violenti temporali associati a forti raffiche di vento.

Ad inizio settimana il tempo migliorerà rapidamente grazie all’allontanamento della perturbazione verso i Balcani, con gli ultimi fenomeni localmente intensi attesi lunedì al Nord-Est, molte zone del Centro-Sud e in Sicilia.

Nei due giorni successivi le schiarite saranno ampie, anche se insisterà un po’ di instabilità martedì su medio-basso Adriatico ed estremo Sud, mercoledì al Nord. Le correnti fresche che seguiranno quest’ultimo fronte perturbato, scalzeranno definitivamente la massa d’aria subtropicale presente nel mediterraneo dando origine a un generale e più efficace ridimensionamento delle temperature. Un altro affondo da parte di una nuova perturbazione nord atlantica, con probabile ulteriore tracollo termico, è previsto da giovedì, ma per dettagli e conferme è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti modellistici.

Le previsioni meteo per domenica 8

Tempo soleggiato al Sud e in Sicilia, a parte delle velature e qualche annuvolamento sui monti, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità in serata. Tempo in graduale peggioramento altrove, con piogge e locali temporali inizialmente al Nord-Ovest e in Toscana, in estensione a Nord-Est, Umbria, Marche e Sardegna nel pomeriggio e al resto del Centro-Nord alla sera. Possibili fenomeni intensi con rischio di locali nubifragi e forti temporali.

Temperature massime in calo al Nord, in Toscana, Umbria e Sardegna, in leggero aumento su medio Adriatico, Sud e Sicilia; valori sotto la media al Nord-Ovest, punte oltre i 30 gradi su Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e fino a 35-36 gradi al Sud e in Sicilia. Ventoso per Scirocco sui mari di ponente, intorno alla Sicilia e sul medio-alto Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 9

Tempo in rapido miglioramento con schiarite sempre più ampie al Nord-Ovest, in Emilia, Toscana e Sardegna. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, con piogge sparse e locali temporali su Alpi orientali, Venezie, zone interne del Centro, Lazio, gran parte del Sud e Sicilia. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali anche nel settore del medio Adriatico, mentre migliora anche su Umbria e Lazio.

Temperature massime in deciso rialzo al Nord-Ovest, grazie anche ai venti di Foehn; altrove prevalenza di cali. Giornata ventosa un po’ ovunque, in particolare per forte Maestrale su Isole e Tirreno e intenso Libeccio fra Ionio e basso Adriatico. Mari da mossi a molto mossi, fino ad agitato il Mare di Sardegna.