Meteo, maltempo senza sosta: pioggia protagonista anche tra l'8 e 9 novembre

La perturbazione (numero 4 del mese) che sta attraversando l’Italia mercoledì 8 porterà ancora piogge, a tratti anche intense, sulle regioni meridionali, per poi abbandonare definitivamente il nostro Paese.

Una seconda perturbazione (la numero 5 del mese), decisamente più attiva della precedente, arriverà in rapida sequenza già giovedì 9. Investirà tutto il Paese tra la seconda parte della giornata e venerdì 10, portando dapprima le sue piogge al Nord e poi anche al Centro-Sud, con la possibilità di rovesci e temporali di forte intensità, specie sulle regioni del versante tirrenico.

Risulterà perturbata anche l’ultima parte della settimana, con il passaggio di una terza perturbazione (la numero 6 del mese) che, in base alle ultime mappe meteo, porterà maltempo soprattutto domenica 12 al Centro-Sud.

Dal punto di vista termico, nei prossimi giorni arriveranno correnti nord atlantiche relativamente più fredde, che faranno calare le temperature anche al Sud, regalandoci perciò giornate caratterizzate in tutta Italia da un clima tipico di novembre.

Le previsioni meteo per mercoledì 8

Molte nubi e piogge sparse, a tratti anche di forte intensità, sulle regioni meridionali. Giornata tra sole e nuvole in Abruzzo, Molise e Sardegna, senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia.

Temperature minime in calo al Centro-Nord dove localmente al primo mattino si scenderà anche sotto i 5 gradi; massime in sensibile calo al Sud, con poche variazioni altrove. Moderati venti di Maestrale al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 9

In prevalenza bello al Sud Peninsulare. Nuvole sul resto d’Italia: già al mattino prime piogge su Liguria e Alpi occidentali, in estensione al pomeriggio a resto del Nordovest, Toscana, Emilia Occidentale e Sardegna.

In serata piogge diffuse, anche forti, su quasi tutto il Nord, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e Sardegna, con neve sulle Alpi oltre 1000-1200 metri. Temperature massime in calo al Nord, in rialzo in gran parte del Sud.