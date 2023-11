Maltempo sull'Italia: pioggia e rischio nubifragi, aria fredda e neve in montagna. Le previsioni meteo dall'8 novembre

Mercoledì 8 novembre la perturbazione numero 4 del mese porterà ancora piogge e temporali al Sud e in Sicilia, con fenomeni localmente di forte intensità; in serata si allontanerà dal nostro Paese.

Un’altra e più intensa perturbazione atlantica, (la numero 5 del mese) arriverà in rapida sequenza nella prossima notte e tra giovedì e venerdì investirà quasi tutta l’Italia ad iniziare dalle regioni di Nord-Ovest, dalla Sardegna e dalla Toscana, per poi estendersi al resto del Centro-Sud, con la possibilità di temporali di forte intensità, con rischio di nubifragi specie sulle regioni del versante tirrenico; sono previste anche nevicate sulle Alpi.

Il transito di questa perturbazione sarà associato ad un deciso rinforzo della ventilazione, con venti di Libeccio che poi, tra la fine di venerdì e sabato, tenderanno a ruotare da Maestrale, determinando un sensibile calo termico nel week-end nelle regioni meridionali, raggiunte da una massa d’aria più fredda.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 novembre

Cielo molto nuvoloso con piogge e temporali fino al pomeriggio al Sud e in Sicilia, con fenomeni localmente di forte intensità, più probabili su Puglia meridionale, Calabria e nell’isola. Al mattino qualche pioggia anche nel nord della Sardegna e in Molise, ma in rapido miglioramento. In prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, con qualche nebbia in pianura Padana e in Umbria. In serata nuvole in graduale aumento al Nord-Ovest e sulla Toscana; migliora al Sud.

Temperature massime in sensibile calo al Sud e in Sicilia, con poche variazioni altrove. Venti moderati sulle Isole e al Sud, in prevalenza di Maestrale, con mari mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 9 novembre

Tempo soleggiato al Sud peninsulare; al mattino ampie schiarite anche su Lazio, Abruzzo, Molise e coste marchigiane; nebbie e foschie nella Val Padana orientale; nuvoloso altrove, con nubi più compatte su Alpi, Nord-Ovest, Veneto, Toscana e Sardegna, regioni raggiunte dalle precipitazioni soprattutto da metà giornata, con piogge più diffuse e localmente intense in Liguria; neve sulle Alpi dai 1200-1400 metri.

In serata maltempo anche in tutto il Nord-Est, in Umbria, Lazio e Sardegna, con piogge anche forti in Toscana; neve sulle Alpi lombarde e orientali fino circa a 1300 metri. Nuvole in aumento Sud, con le prime piogge in Campania.

Temperature minime in calo al Sud; massime in diminuzione al Nord-Ovest. Venti di Libeccio in sensibile rinforzo su Sardegna, Mar Ligure e medio-alto Tirreno, con mari molto mossi.