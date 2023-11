Meteo, maltempo e nubifragi in Italia per intensa perturbazione atlantica. A rischio il weekend

Piogge e rovesci in Italia. Le previsioni meteo dei prossimi giorni sono all'insegna del maltempo complice il passaggio di una intensa perturbazione di atlantica, la numero 5 del mese, che porterà tanta pioggia e temporali con il rischio di nubifragi. Ecco dove.

Meteo Italia, nuova ondata di maltempo da Nord a Sud

Una serie di perturbazioni stanno interessando buona parte d'Italia con piogge e rovesci che nelle prossime ore potrebbero farsi ancora più intensi con l'arrivo di una più intensa perturbazione atlantica. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre, una tempesta colpirà tutta l’Italia: dapprima interesserà le regioni di Nord-Ovest, dalla Sardegna e dalla Toscana, per poi toccare anche il resto del Centro-Sud. Non si esclude il rischio di nubifragi in particolare sulle regioni del versante tirrenico, mentre la neve torna protagonista sulle Alpi. L'arrivo di questa intensa perturbazione atlantica sarà accompagnato anche una massa d'aria fredda e un conseguente calo delle temperature. Già nella giornata di mercoledì cielo nuvoloso con piogge e temporali in buona parte del Sud con fenomeni intensi su su Puglia meridionale, Calabria e nell’isola. Bel tempo sereno, invece, nel resto del paese. In calo le temperature massime al Sud e in Sicilia.

Per la giornata di oggi, giovedì 9 novembre 2023, schiarite nelle prime ore del mattino su Lazio, Abruzzo, Molise e coste marchigiane, mentre nebbia e foschia nella Val Padana orientale. Le piogge interesseranno le regioni di Veneto, Toscana e Sardegna nele prime ore del pomeriggio e poco dopo anche la Liguria, tutto il Nord-est, in Umbria, Lazio, Sardegna, Campania e Toscana. Neve, invece, sulle Alpi lombarde e orientali fino circa a 1300 metri. Ancora in calo le temperature lungo tutto lo stivale.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: che tempo farà nel weekend?

Anche il fine settimana in Italia si preannuncia all'insegna del maltempo. Tra venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre previsto l'arrivo di due perturbazioni in rapida sequenza. La perturbazione n.5 di novembre arriverà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre e avrà effetti in buona parte del paese. Previste piogge diffuse lungo le regioni tirreniche, Sardegna ed estremo Nord-Est. Con l'arrivo della perturbazione si segnala anche una intensificazione dei venti che potrebbero sfiorare i i 60-70 km/h. Anche i mari saranno molto mossi o agitati.

Nella giornata di sabato 11 novembre la perturbazione colpirà le regioni del Sud-Est con piogge che proseguiranno anche domenica 12 novembre al Centro-Sud e solo marginalmente il Nord-Italia. Con il passaggio di questa perturbazione arriverà anche una massa di aria più fredda che determinerà un sensibile calo termico, specie al Nord-Est e lungo il versante Adriatico.