Meteo, forte maltempo sull'Italia: nubifragi e grandine, è allerta fino a rossa. Le previsioni dal 5 settembre

La conclusione della fase “cruda” dell’estate, caratterizzata da condizioni di caldo intenso e persistente, avverrà a più riprese, per l’arrivo di alcuni impulsi perturbati che contribuiranno a demolire la struttura anticiclonica subtropicale con conseguente allontanamento della massa d’aria molto calda ancora presente nell’area mediterranea. In particolare saranno due perturbazioni atlantiche a fare il loro ingresso nel cuore del Mediterraneo.

La prima di queste perturbazioni (la n.2 di settembre) sta già interessando parte dell’Italia e, entro la sera di giovedì 5 settembre, attraverserà gran parte del Paese causando precipitazioni a tratti abbondanti soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, dove il calo termico sarà particolarmente sensibile. Di seguito, tra venerdì e sabato, si avrà un miglioramento del tempo grazie al temporaneo ritorno del promontorio anticiclonico nordafricano che determinerà un nuovo generale rialzo termico. Dopo questo primo tentativo, una seconda perturbazione (la n.3 del mese) più intensa ed efficace, raggiungerà le nostre regioni nella giornata di domenica e, secondo le attuali proiezioni, metterà fine al caldo anomalo inaugurando una fase con clima sicuramente più e gradevole. Il prezzo da pagare per questo possibile cambio di registro della situazione meteorologica è il probabile innesco di fenomeni di forte intensità con possibili criticità legate al transito di queste perturbazioni in combinazione con l’elevata energia in gioco.

Le previsioni meteo per giovedì 5 settembre

Giornata di maltempo diffuso, con piogge abbondanti e temporali, particolarmente insistenti al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Campania, dove non si escludono potenziali situazioni critiche. Fenomeni più intermittenti nel resto d’Italia.

Temperature massime in sensibile calo, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico, con punte poco superiori ai 20 gradi al Nord-Ovest; ancora un po’ di caldo sul medio-basso Adriatico, all’estremo Sud e sulle Isole. Venti in generale intensificazione: correnti in prevalenza di Scirocco, con Maestrale in ingresso sui settori di ponente dove i mari risulteranno molto mossi; mosso anche l’Adriatico centro-settentrionale.

Per la giornata di giovedì la Protezione Civile ha diramato l’allerta su quasi tutta l’Italia peninsulare. Codice fino a rosso in Veneto, per elevato rischio idrogeologico su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

È allerta arancione su buona parte della Toscana e del Nord Italia: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia (compreso il nodo idraulico di Milano), Piemonte e Veneto. Codice giallo, infine, per il resto del Centro-Nord e quasi tutto il Sud peninsulare.

Le previsioni meteo per venerdì 6 settembre

Tempo in generale miglioramento, con tendenza a schiarite anche ampie, soprattutto al Sud, in Sicilia e Sardegna. Una maggiore nuvolosità interesserà il Nord con residue isolate piogge o rovesci per lo più fra Lombardia e Nord-Est, in esaurimento dal pomeriggio.

Temperature minime in leggero calo; massime in generale rialzo, eccetto sul medio Adriatico. Valori ancora oltre i 30 gradi al Sud e sulle Isole, con possibili punte anche di 35 gradi e oltre in Sicilia. Venti e moto ondoso in generale attenuazione, eccetto il Canale di Sardegna.