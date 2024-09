Meteo: maltempo no stop! Tra oggi (25 settembre) e venerdì 27 molte piogge. Ecco dove

La settimana proseguirà con condizioni molto dinamiche e con fasi di maltempo, a causa di una serie di perturbazioni atlantiche che si susseguono rapidamente sull’Europa centrale, coinvolgendo in parte anche il nostro Paese. La perturbazione numero 6 di settembre si è allontanata definitivamente verso i Balcani, ma il miglioramento è solo parziale e di breve durata. Un’altra veloce perturbazione infatti (la n.7) è già a ridosso delle nostre regioni e nella giornata odierna (mercoledì 25 settembre) attraverserà il Centro-Nord e la Sardegna, riportando condizioni di instabilità.

Tra giovedì 26 e venerdì 27 poi una più intensa perturbazione (la n.8) investirà le regioni settentrionali portando altre precipitazioni, in alcune aree copiose, questa volta soprattutto nei settori a nord del Po e all’estremo Nord-Est. Le regioni centrali, la Campania e la Sardegna saranno coinvolte più marginalmente tra venerdì e sabato 28, mentre il resto del Sud dovrebbe essere risparmiato. Al Meridione tornerà una breve parentesi di caldo anomalo, con temperature estive per effetto di venti meridionali. Al Nord, per contro, il clima sarà di stampo più autunnale.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 settembre

Su tutte le regioni tempo molto variabile, con schiarite più ampie fino a metà giornata in Emilia, all’estremo Sud e sulla Sicilia orientale. Più nuvole e instabilità altrove, con rovesci frequenti e temporali, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, in Campania, Umbria e Marche.

Rovesci più occasionali al Nord, sull’ovest della Sicilia e in Sardegna. Migliora in serata al Centro-Sud, ma qualche pioggia insiste in Toscana, sulle Alpi e in Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve calo al Nord e Toscana, stazionarie altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 26 settembre

Sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato. Cielo nuvoloso nel resto del Paese, con nuvolosità più compatta al Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli, dove pioverà a intermittenza sin dalle prime ore del giorno. Dalla sera piogge e rovesci più intensi su tutte le zone alpine e prealpine, in Liguria e sulle zone di pianura a nord del Po, con rischio di locali nubifragi.

Temperature massime in aumento al Centro e sulle Isole. Venti meridionali in rinforzo, anche forti su mari di ponente, regioni centrali e alto Adriatico, con mari mossi o molto mossi.