FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: maltempo nelle prossime ore! Venerdì 9 sensibile rinfresca...

Meteo: maltempo nelle prossime ore! Venerdì 9 sensibile rinfrescata

Le previsioni meteo per domani, venerdì 9, vedono maltempo anche al Sud dove finalmente si arresta il caldo anomalo e il clima diventa più fresco
Previsione8 Ottobre 2026 - ore 12:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione8 Ottobre 2026 - ore 12:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

La perturbazione atlantica (la numero 2 di ottobre), che sta attraversando la nostra Penisola, nelle prossime ore porterà diffuso maltempo al Centro-Nord e Sardegna, con il rischio di temporali anche di forte intensità e quindi accompagnati da possibili nubifragi e grandinate, mentre in molte zone del Sud protagonista sarà ancora il caldo anomalo, con temperature che in alcuni casi faranno registrare valori tipicamente estivi.

Tuttavia la situazione meteo è destinata a cambiare, a breve, anche nelle regioni meridionali, perché la perturbazione, nello scivolare lentamente lungo il nostro Paese, domani (venerdì 9) raggiungerà anche il Sud e porterà maltempo su gran parte del Centro-Sud e Isole; il maltempo sarà anche accompagnato da un sensibile abbassamento delle temperature in quasi tutta Italia.

Sabato 10 la perturbazione porterà ancora maltempo, con numerosi acquazzoni e temporali, al Centro-Sud mentre domenica 11 abbandonerà la nostra Penisola, lasciando spazio a un generale miglioramento del tempo, con appena un po’ di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. 

Le previsioni meteo per venerdì 9 ottobre

Nuvole in gran parte d’Italia, con poco spazio al sole. Nel corso del giorno rovesci e temporali lungo le coste dell’Alto Adriatico, Emilia, Romagna e gran parte del Centro-Sud e Isole, con la possibilità di piogge a tratti intense, specie su Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in calo in gran parte del Paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali; decisa attenuazione del caldo anomalo anche all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per sabato 10 ottobre

Graduali schiarite al Nord e Sardegna. Altra giornata in generale nuvolosa invece nel resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e tutte le regioni meridionali.

Temperature massime in ulteriore sensibile calo al Sud e medio versante adriatico, con poche variazioni altrove.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: oggi (8 ottobre) maltempo diffuso al Centro-Nord
    Previsione8 Ottobre 2026

    Meteo: oggi (8 ottobre) maltempo diffuso al Centro-Nord

    Le previsioni meteo di oggi, 8 ottobre, vedono il transito dell'intensa perturbazione n.2 del mese, con maltempo soprattutto al Centro-Nord.
  • Meteo 8 ottobre: maltempo e forti venti! Venerdì 9 calo termico
    Previsione8 Ottobre 2026

    Meteo 8 ottobre: maltempo e forti venti! Venerdì 9 calo termico

    Oggi (8 ottobre) e venerdì 9 saranno giornate segnale da maltempo, forti venti e clima autunnale con temperature in deciso calo. Le previsioni
  • Meteo: giovedì 8 ottobre con maltempo intenso e forti venti
    Previsione7 Ottobre 2026

    Meteo: giovedì 8 ottobre con maltempo intenso e forti venti

    Le previsioni meteo per domani, 8 ottobre, indicano una giornata di maltempo diffuso al Centro-Nord e in Sardegna con forti raffiche di vento.
  • Meteo: oggi (7 ottobre) piogge e temporali. Le zone coinvolte
    Previsione7 Ottobre 2026

    Meteo: oggi (7 ottobre) piogge e temporali. Le zone coinvolte

    Le previsioni meteo per oggi, 7 ottobre, vedono un peggioramento delle condizioni atmosferiche su parte del Paese, con temporali localmente forti
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
Tendenza7 Ottobre 2026
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
La tendenza meteo per il weekend vede ancora poca instabilità al Sud sabato 10, mentre domenica 11 il tempo migliora ovunque. Clima più fresco.
Meteo: nei prossimi giorni maltempo potenzialmente critico. I dettagli
Tendenza6 Ottobre 2026
Meteo: nei prossimi giorni maltempo potenzialmente critico. I dettagli
La tendenza meteo per i prossimi giorni vede il transito di una perturbazione ben organizzata, con rischio di fenomeni violenti e criticità.
Meteo: 8-9 ottobre con diffuso maltempo autunnale! Piogge e calo termico
Tendenza5 Ottobre 2026
Meteo: 8-9 ottobre con diffuso maltempo autunnale! Piogge e calo termico
La tendenza meteo per giovedì 8 e venerdì 9 ottobre vede un intenso maltempo autunnale, con temporali e temperature in calo. Migliora nel weekend
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Ottobre ore 12:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154