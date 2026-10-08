Meteo: maltempo nelle prossime ore! Venerdì 9 sensibile rinfrescata

La perturbazione atlantica (la numero 2 di ottobre), che sta attraversando la nostra Penisola, nelle prossime ore porterà diffuso maltempo al Centro-Nord e Sardegna, con il rischio di temporali anche di forte intensità e quindi accompagnati da possibili nubifragi e grandinate, mentre in molte zone del Sud protagonista sarà ancora il caldo anomalo, con temperature che in alcuni casi faranno registrare valori tipicamente estivi.

Tuttavia la situazione meteo è destinata a cambiare, a breve, anche nelle regioni meridionali, perché la perturbazione, nello scivolare lentamente lungo il nostro Paese, domani (venerdì 9) raggiungerà anche il Sud e porterà maltempo su gran parte del Centro-Sud e Isole; il maltempo sarà anche accompagnato da un sensibile abbassamento delle temperature in quasi tutta Italia.

Sabato 10 la perturbazione porterà ancora maltempo, con numerosi acquazzoni e temporali, al Centro-Sud mentre domenica 11 abbandonerà la nostra Penisola, lasciando spazio a un generale miglioramento del tempo, con appena un po’ di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali.

Le previsioni meteo per venerdì 9 ottobre

Nuvole in gran parte d’Italia, con poco spazio al sole. Nel corso del giorno rovesci e temporali lungo le coste dell’Alto Adriatico, Emilia, Romagna e gran parte del Centro-Sud e Isole, con la possibilità di piogge a tratti intense, specie su Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in calo in gran parte del Paese e in generale più vicine ai valori medi stagionali; decisa attenuazione del caldo anomalo anche all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per sabato 10 ottobre

Graduali schiarite al Nord e Sardegna. Altra giornata in generale nuvolosa invece nel resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e tutte le regioni meridionali.

Temperature massime in ulteriore sensibile calo al Sud e medio versante adriatico, con poche variazioni altrove.