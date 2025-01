Meteo, picco del maltempo nelle prossime ore: rischio di nubifragi e criticità. Ecco dove

Per la giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, si conferma il picco di una intensa ondata di maltempo generata da un nuovo vortice ciclonico – una tempesta che è stata ufficialmente denominata Gabri.

I suoi effetti si faranno sentire in gran parte del Centro-Sud e sulle Isole, con il rischio di importanti criticità specialmente in Calabria, Sicilia e Sardegna per i notevoli accumuli di pioggia previsti e per i venti molto forti, con raffiche che localmente potranno anche superare i 100 km/h.

Nella giornata di sabato il ciclone dovrebbe iniziare a indebolirsi, ma insisterà sempre a ridosso di Sud e Isole portando ancora maltempo. Le regioni settentrionali resteranno per lo più ai margini di questo peggioramento, con solo poche precipitazioni possibili sull’estremo Nord-Ovest tra la fine di sabato e la giornata di domenica.

Nonostante il maltempo non si prevedono bruschi cali termici e le temperature resteranno su valori per lo più in linea con la media stagionale.

Venerdì 17 gennaio l'apice del maltempo: le previsioni meteo

Oggi il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Nord e su Toscana, Umbria e alto Lazio. Sul resto d’Italia prevarranno le nuvole con piogge per lo più deboli e isolate su Campania e Basilicata. Le precipitazioni saranno più diffuse e intense sulla Calabria, in Sicilia e sui settori orientali e meridionali della Sardegna: in queste regioni ci sarà il rischio di forti temporali e piogge alluvionali, con possibili nubifragi e situazioni critiche.

Temperature minime in calo al Nord, Toscana, Umbria e Marche, in crescita altrove; massime in generale stazionarie o in leggera crescita. Venti molto forti specie sulle Isole Maggiori, Calabria, Ionio e Tirreno centro-meridionale, con raffiche fino a 100 km/h e localmente anche più intense; mari in generale agitati, tranne l’Adriatico, con alto rischio di mareggiate soprattutto sui versanti ionici di Calabria e Sicilia e sul versante orientale della Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 18 gennaio

Sul Centro-Sud e le Isole maggiori il maltempo insisterà anche nella giornata di domani, anche se stando alle attuali proiezioni dovrebbe risultare meno intenso: attese piogge sparse su gran parte del settore, con neve sulle zone appenniniche oltre i 1.200-1.500 metri. Tempo più stabile e soleggiato al Nord, ma con nuvolosità in aumento al Nord-Ovest dove a fine giornata non si escludono deboli precipitazioni isolate.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo in Puglia, Campania e Lazio, in lieve aumento nel resto d’Italia.