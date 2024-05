Meteo, maltempo in intensificazione: possibili nubifragi e allagamenti! Le previsioni dal 14 maggio

Una intensa perturbazione avanza verso l'Italia: tra oggi e giovedì sarà causa di una fase di forte maltempo soprattutto al Nord, dove non si escludono anche delle criticità legate alle forti precipitazioni specialmente tra Piemonte e Lombardia. Le regioni centro-meridionali, invece, saranno coinvolte solo in minima parte, più che altro in termini di nuvolosità accompagnata da pochi fenomeni lungo l’Appennino e nei settori più settentrionali del Centro.

Dal punto di vista termico, il passaggio di questa perturbazione richiamerà una massa d’aria dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-orientale: queste correnti meridionali interesseranno in maniera diretta le nostre regioni del Sud, dove si farà sentire un clima praticamente estivo con picchi massimi localmente oltre i 30 gradi al Sud e in Sicilia; nel frattempo al Nord, alle prese con maltempo e correnti più fresche, le temperature resteranno più contenute.

Le previsioni meteo per martedì 14 maggio

Oggi al Centro-Sud cielo parzialmente nuvoloso o velato, ma con schiarite ampie e durature lungo le coste; possibili brevi rovesci pomeridiani sull’Appennino centrale. Da nuvoloso a molto nuvoloso invece al Nord; piogge isolate al mattino su Alpi occidentali e Venezie; nel pomeriggio precipitazioni più diffuse, anche a carattere temporalesco in Emilia Romagna; dalla sera tendenza a un’intensificazione delle precipitazioni fra Piemonte e Lombardia, rischio di nubifragi.

Temperature in leggero calo al Nord, stazionarie o in leggero rialzo al Centro-Sud dove raggiungeranno di nuovo i 24-28 gradi nel pomeriggio. Venti di Scirocco in moderato rinforzo e mari da poco mossi a localmente mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 maggio

Domani cielo molto nuvoloso al Nord, su Alta Toscana e Marche, più soleggiato sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori. Al Nord saranno possibili fin dal mattino rovesci e temporali, anche di forte intensità sulla Lombardia settentrionale, sull'alto Piemonte e sul Nord-Est.

Temperature in calo nei valori massimi al Nord, in rialzo al Centro-Sud e in particolare sulla Sicilia, dove si avranno valori tipicamente estivi anche intorno ai 30 gradi. Insistono i venti meridionali, più sostenuti al Sud, in Adriatico e al Nord-est; mari localmente mossi.