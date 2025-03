Meteo, maltempo in molte regioni tra venerdì e il weekend: le previsioni dal 28 marzo

Sull’Italia insiste un’intensa perturbazione (la numero 13 del mese) che, collegata a un vortice di bassa pressione, durante tutta la parte finale della settimana porterà maltempo sul nostro Paese, specie al Centro-Sud e Isole. Le piogge, in particolare, risulteranno più intense e insistenti nel medio versante adriatico e sulle regioni del basso tirreno, mentre sulle Isole ci saranno anche i disagi portati da forti venti di Maestrale. A dare ulteriore vigore al maltempo contribuirà un’altra perturbazione di origine nord atlantica, che irromperà nel Mediterraneo nella giornata di sabato, accentuando così l’instabilità sulla nostra Penisola. Alla fine di domenica comunque il maltempo tenderà ad attenuarsi e lascerà spazio a graduali schiarite. Nel corso del fine settimana le temperature, tra alti e bassi, oscilleranno attorno alla norma.

Le previsioni meteo per venerdì 28 marzo

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest, nuvole sul resto d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su Venezia Giulia, coste venete, Emilia Orientale, Romagna, regioni centrali adriatiche, Lazio, Sud e Isole Maggiori.

Temperature massime in aumento in gran parte del Centro, in leggero calo invece al Nord-Est. Forti venti di Maestrale sulle Isole Maggiori. Poco mossi il Mar Ligure e il Basso Adriatico, mossi o molto mossi gli bacini, anche agitato il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 29 marzo

Sabato molto nuvoloso al Centro-Sud e al Nord-Est, con piogge e rovesci sparsi, maggiormente insistenti sul versante adriatico e al meridione. Brevi piogge possibili anche in Liguria. Tempo più stabile nel resto del Nord, con le schiarite più ampie fra Piemonte e Lombardia occidentale. Quota neve intorno a 1500-1600 metri sull’Appennino centrale.

Temperature massime in calo al Centro, al Nord-Est e in Sardegna, in leggero rialzo in Sicilia. Venti forti di Maestrale sulle Isole; possibili episodi di Foehn nelle valli alpine e al Nord-Ovest.