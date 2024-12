Meteo, maltempo in molte regioni con pioggia, neve e tanto vento. Le previsioni per l'8 dicembre

Nel giorno dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, un'intensa perturbazione insisterà sulla nostra Penisola portando forte maltempo in gran parte d’Italia: attese piogge a tratti intense, anche a carattere temporalesco in diverse zone del Centro-Sud, mentre i venti soffieranno forti su tutti i mari, con raffiche localmente anche attorno a 100 km/h. La giornata di domenica sarà inoltre caratterizzata da un sensibile e diffuso calo termico, che al Nord favorirà ancora delle nevicate fino a quote piuttosto basse.

All’inizio della prossima settimana la perturbazione comincerà ad allontanarsi dalla nostra Penisola, lasciandosi alle spalle un po’ di maltempo residuo concentrato soprattutto al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per domenica 8 dicembre, giorno dell'Immacolata

Oggi nuvole su tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutte le regioni, a eccezione di Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente Ligure; le piogge saranno a tratti anche intense, sotto forma di rovescio o temporale, soprattutto nelle regioni tirreniche e nelle Isole Maggiori. Cadrà anche la neve, per lo più al di sopra di 500-800 metri su Alpi e Appennino Settentrionale, oltre 1000-1200 metri sull’Appennino Centrale.

Temperature massime in diminuzione in gran parte d’Italia, con il calo più deciso al Centro-Nord. Venti da tesi a burrascosi su tutti i mari, con probabili raffiche di tempesta. Mari in generale agitati o molto agitati, con rischio mareggiate lungo le coste di ponente

Le previsioni meteo per lunedì 9 dicembre

Domani cielo in prevalenza nuvoloso in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno piogge isolate su Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; nevicate fino a quote collinari su Alpi Orientali e Appennino Settentrionale, oltre 800-1200 metri sull’Appennino Centrale. Temperature massime quasi dappertutto in rialzo e vicine ai valori medi stagionali.