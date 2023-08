Meteo, maltempo in arrivo al Nord. Venerdì 4 clima quasi autunnale

È in atto un graduale peggioramento del tempo al Nord a causa della parte più avanzata di una perturbazione atlantica (la n.2 del mese) il cui settore più attivo sta raggiungendo le Alpi e il Nord- Est dove saranno possibili temporali anche forti, specie in Friuli Venezia Giulia fra questa sera e la notte. Venerdì 4 agosto il fronte perturbato attraverserà anche le regioni centrali e la Sardegna fino a raggiungere l’estremo Sud entro sabato 5 mattina. Il suo passaggio innescherà anche in queste regioni molta instabilità con sviluppo di temporali localmente intensi accompagnati da un sensibile calo termico. Venerdì al Nord le temperature assumeranno temporaneamente valori tipici di inizio autunno.

Viceversa, occorre segnalare che, sempre venerdì, il rinforzo dei venti meridionali, che anticipano il transito del fronte perturbato, determinerà un temporaneo e deciso rialzo termico sulle regioni meridionali con valori oltre i 35 gradi e picchi vicini ai 40 gradi; il successivo arrivo dei temporali e il rinforzo dei venti di Maestrale favorirà un ridimensionamento delle temperature anche in queste regioni. In definitiva, entro sabato le temperature si porteranno quasi ovunque temporaneamente al di sotto delle medie stagionali.

Domenica 6, mentre l’intenso sistema nuvoloso si allontanerà verso i Balcani, la coda di un’altra perturbazione (la n.3) raggiungerà le Alpi, lambirà il Nord-Est e, nella giornata di lunedì 7, anche il settore adriatico. Gli ultimi aggiornamenti modellistici lasciano intravedere, da metà settimana, il probabile rinforzo dell’Anticiclone Nordafricano con conseguente nuova impennata delle temperature.

Le previsioni meteo per venerdì 4 agosto

Tempo stabile e soleggiato al Sud e in Sicilia, a parte l’arrivo di piogge e rovesci alla sera in Campania e nell’ovest dell’isola. Nuvolosità irregolare nelle altre regioni, con possibili rovesci o temporali nel corso della giornata, maggiormente probabili su Alpi, Nord-Ovest, Venezie, bassa Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna; non si escludono locali fenomeni di forte intensità con grandine e raffiche di vento. Nella notte peggiora in quasi tutto il Sud e Sicilia.

Temperature in deciso calo con valori sensibilmente sotto la media al Nord e in Sardegna; calo termico anche al Centro; in temporaneo aumento al Sud e in Sicilia con possibili locali picchi vicini ai 40 gradi. Giornata ovunque ventosa. Moto ondoso in deciso aumento nei mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 5 agosto

Nuvoloso su parte del Nord-Est, Centro-Sud e Sicilia, con possibili rovesci o temporali su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Appennino meridionale e nord-est Sicilia; non si escludono locali fenomeni di forte intensità. Altrove tempo per lo più soleggiato. Generale miglioramento in serata.

Temperature in sensibile calo al Centro- Sud e in Sicilia, in rialzo al Nord, specie al Nord-Ovest; valori quasi ovunque sotto la media. Venti forti di Maestrale con raffiche burrascose intorno alle isole maggiori con mari da molto mossi a molto agitati.