Maltempo forte tra venerdì e sabato: scatta l'allerta fino a rossa. Le previsioni meteo dal 14 marzo

In questa ultima parte della settimana l’Italia farà ancora i conti con una situazione di maltempo a tratti forte, per lo più al Centro-Nord e in Sardegna, a causa del transito di due perturbazioni (la n. 6 e la 7 del mese): una sta attraversando il Paese proprio in queste ore, l’altra tra la fine di oggi e la giornata di domani, con qualche strascico nel corso di domenica. Le piogge e i temporali potranno risultare localmente di forte intensità, con possibili nubifragi e notevoli accumuli in particolare fra Toscana, Emilia Romagna e Venezie dove non si escludono potenziali criticità.

Sull’arco alpino sono previste nevicate oltre i 1000 metri, ma con accumuli notevoli oltre i 1500 metri di quota.

Il Sud e la Sicilia resteranno ai margini del flusso perturbato, con una prevalenza di tempo stabile accompagnato anche da un’impennata delle temperature a causa della risalita di una massa d’aria calda dal Nord Africa che favorirà picchi massimi quasi estivi. Successivamente, già da domenica, è atteso un miglioramento del tempo, grazie al graduale rinforzo dell’alta pressione.

Le previsioni meteo per venerdì 14 marzo

Cielo parzialmente nuvoloso o velato all’estremo Sud e in Sicilia. Molte nuvole nel resto del Paese, con piogge e rovesci a tratti intensi su gran parte del Nord, eccetto l’estremo Nord-Ovest, e in Toscana; fenomeni più isolati nel resto del Centro, settori nord di Campania e Puglia e in Sardegna. Quota neve dai 1000 ai 1300 metri sulle Alpi. Nel pomeriggio temporanea attenuazione delle precipitazioni al Nord, ma in ripresa alla sera. Temperature massime in calo al Nord, in rialzo al Centro-Sud con punte oltre i 25 gradi nei versanti tirrenici di Sicilia e Calabria, a causa dei forti venti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Allerta meteo: scatta il codice rosso in Emilia Romagna, fino ad arancione in Toscana

La Protezione Civile ha diramato la massima allerta per l’area di Bologna (settori di pianura, collina e montagna bolognesi). È codice arancione per altre zone dell’Emilia Romagna e parte della Toscana, compresa Firenze; allerta gialla, infine, per diversi settori del Centro-Nord – comprese Roma e Milano – e in parte della Campania, tra cui la città di Napoli.

Le previsioni meteo per sabato 15 marzo

Condizioni di maltempo con piogge e rovesci sparsi al Nord e su Toscana e Sardegna; fenomeni più isolati su Lazio, Umbria, Marche, Appennino abruzzese e Sardegna. Non si escludono brevi e isolati temporali anche in Puglia. Quota neve dai 1000 ai 1400 metri sulle Alpi. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature in calo in Sardegna e sul settore del basso Tirreno; valori inferiori alla norma al Nord, ancora caldo anomalo al Meridione e nel medio Adriatico. Venti tesi da sud tra Ionio, Salento e Adriatico meridionale; Libeccio in rinforzo tra Ligure e medio-alto Tirreno, Maestrale in Sardegna.