Meteo, maltempo estremo sull'Italia: migliora da domani. Le previsioni da Venerdì Santo

Sono ore difficili sul fronte meteorologico per l’Italia, alle prese con una eccezionale ondata di maltempo, associata alla perturbazione numero 4 di aprile, il cui passaggio si completerà entro la fine della giornata odierna. Resta grave l’allerta nel settore di Nord-Ovest per i livelli dei corsi d’acqua: in alcune aree gli accumuli pluviometrici misurati nelle ultime 36 ore superano di gran lunga i 200 mm, con picchi estremi tra i 300 e i 500 mm. Si tratta del triplo o del quadruplo della pioggia attesa nell’intero mese, l’equivalente di quanto dovrebbe cadere in una primavera e mezza. Il rischio idrogeologico e idraulico per frane, smottamenti ed allagamenti resta da monitorare con grande attenzione attraverso le allerte della Protezione Civile.

Oltre alle precipitazioni, a creare disagi ci pensa anche il vento: la perturbazione, infatti, è collegata ad una profonda circolazione ciclonica (ribattezzata “Hans” dall’Aeronautica Militare), centrata nei pressi del mar Ligure, capace di generare raffiche tempestose localmente superiori ai 100 km orari. Nel frattempo, da ovest entra una massa d’aria più fresca che ridimensiona il campo termico in tutto il Centro-Sud, dopo le forti anomalie degli ultimi giorni.

Tra venerdì e sabato il ciclone Hans si trasferirà verso l’Europa orientale, consentendo un temporaneo miglioramento e una fase più stabile per gran parte del Paese. A seguire, si conferma il passaggio di un’altra perturbazione (la n.5), più debole della precedente, ma capace di rinnovare condizioni di tempo instabile tra Pasqua e Pasquetta, con occasione per altre piogge o temporali: prima al Nord-Ovest e sulla Sardegna, lunedì anche al Centro e sulla Sicilia. Si tratta di un’evoluzione ancora molto incerta nei dettagli, da definire meglio con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per Venerdì Santo, 18 aprile

Domani su tutte le regioni nuvolosità variabile, alternata a schiarite, più probabili e durature su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, coste centrali tirreniche, estremo Sud e Isole. Tra la seconda parte della notte e le prime ore del mattino precipitazioni in esaurimento tra Lombardia e Nord-Est, dove potrebbe persistere una locale instabilità durante il pomeriggio, per lo più confinata alle zone montuose. Al Centro-Sud qualche breve pioggia o isolato rovescio si limiterà ai versanti tirrenici tra Toscana e alta Calabria tirrenica, all’Umbria e alle Marche. Temperature: massime in ulteriore lieve calo nei settori adriatici e ionici, per lo più comprese tra 15 e 20 °C. Venti in indebolimento, soffieranno moderati o tesi occidentali su mari di ponente e regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 19 aprile

Sabato condizioni di generale variabilità, con un’alternanza continua di annuvolamenti e schiarite. Le zone di sereno saranno più ampie in mattinata sulle regioni del medio-basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, mentre la nuvolosità risulterà più estesa e densa al Nord, dal pomeriggio anche sulla Toscana. Poche le eventuali precipitazioni, più probabili su Piemonte e Liguria di ponente, in serata anche sulla Valle d’Aosta. Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Sud, più sensibile su Sardegna e ovest Sicilia dove si potranno sfiorare i 25 gradi, complice un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente, che resteranno mossi o molto mossi.