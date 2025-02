Meteo: maltempo diffuso, con rischio di fenomeni intensi e vento forte. Le previsioni dal 26 febbraio

Il mese febbraio e l’inverno meteorologico si chiuderanno a breve nel segno della dinamicità atmosferica sull’Italia, in un contesto climatico mite per il periodo, come del resto è stata tutta la stagione. Determinante sarà l’imminente passaggio della perturbazione n.7 di febbraio: tra oggi e domani investirà tutto il nostro Paese dando luogo a una fase molto turbolenta, con precipitazioni localmente intense. Oltre alle piogge sta già tornando la neve nel comparto alpino, a quote inizialmente elevate, ma in lieve abbassamento nel corso della giornata di mercoledì. Da evidenziare anche un marcato rinforzo della ventilazione e del moto ondoso dei mari, con raffiche di burrasca e il rischio di mareggiate sulle coste esposte. Nel frattempo, la massa d’aria sopra l’Italia cambierà poco, con oscillazioni non molto rilevanti e con la persistenza di un clima più autunnale/primaverile che invernale.

L’evoluzione per la parte finale della settimana conferma che, dopo un temporaneo e breve miglioramento, nel weekend si profila l’arrivo della prima perturbazione di marzo, insieme all’ingresso di aria più fredda a partire dalle regioni settentrionali e da quelle centrali adriatiche.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 febbraio

Oggi rasserena su Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente Ligure. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese. Precipitazioni diffuse, inizialmente più probabili su Lombardia orientale e meridionale, regioni di Nord-Est e tirreniche fino alla Campania, Umbria e Marche, in successiva estensione alla Sicilia e al resto del settore peninsulare tra il pomeriggio e la sera. Fenomeni localmente intensi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, sulla Liguria di levante e nel settore del basso Tirreno. Neve nel settore alpino e prealpino centro-orientale fin verso 1100-1400 metri.

Temperature massime in calo sulla Sardegna. Venti a rotazione ciclonica, in sensibile rinforzo su tutti i mari e sulle Isole, fino a burrascosi di Maestrale sulla Sardegna. Mari mossi o molto mossi, localmente fino ad agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 27 febbraio

Domani al Nord, in Toscana e in Sardegna passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, specie dal pomeriggio. In Umbria e nel Lazio ampie schiarite nella seconda parte della giornata. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nelle restanti regioni, con residue precipitazioni, più probabili su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in esaurimento in serata e nella notte.

Temperature minime in calo al Nord-Ovest, ma sempre sopra lo zero. Massime in lieve flessione al Sud e sulla Sicilia, in rialzo sulla Sardegna, nella norma o poco al di sopra. Venti in attenuazione, ma ancora con forti raffiche di Maestrale su Sardegna, Sicilia e basso Tirreno. Mari molto mossi quelli del Sud e delle Isole.