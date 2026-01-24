FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, maltempo diffuso in Italia con freddo e neve. Le previsioni

Un weekend segnato dal passaggio di due perturbazioni in Italia: torna il maltempo in molte regioni con freddo e neve.
Clima24 Gennaio 2026 - ore 12:52 - Redatto da Meteo.it
La tregua dal freddo e dal maltempo è già finita visto che l'Italia si ritrova a fare i conti con il passaggio di 2 perturbazioni nel fine settimana. Piogge e temporali in diverse regioni, ma anche freddo e nevicate fino a quote molto basse. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, 2 perturbazioni sull'Italia: tornano piogge, freddo e neve

Il weekend del 24-25 gennaio 2026 è nel segno del maltempo per il passaggio di 2 perturbazioni che riporteranno piogge, freddo e neve in gran parte d'Italia. La prima perturbazione sta già attraversando il Paese interessando principalmente le zone di Nord-Est e in gran parte il Centro-Sud.

Intanto nelle prossime ore è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.10 di gennaio, che entro fine giornata si farà sentire dapprima nelle regioni del Centro-Nord e poi al Sud e Isole. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale, ma anche nevicate fino a quote molto basse al Nord. Dal punto di vista termico temperature nella media per tutto il fine settimana, ma anche in vista della prossima settimana.  

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 24 gennaio 2026: piogge e temporali sin dalle prime ore del mattino al Nord-Est, Centro, Campania e Sardegna con nevicate fino a quote collinari sulle zone alpine e oltre 800-1200 metri sull’Appennino settentrionale. Nel pomeriggio il maltempo raggiungerà anche Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna con nevicate oltre i 600-800 metri. In serata la situazione è destinata a peggioare al Centro-Nord, ma anche in Campania, Puglia e Sicilia. Previste nevicate fino a quote collinari.

Domenica 25 gennaio 2026 tempo nuvoloso lungo tutto lo stivale con piogge e rovesci nelle prime ore del pomeriggio nelle zone di Nord-Ovest, Centro Italia, Sud e Isole. La neve torna ad imbiancare le Alpi e Appennino Ligure fino a quote collinari, mentre oltre i 1000-1400 metri sull’Appennino centrale. In calo le temperature minime da Nord a Sud.

Meteo, la tendenza per la prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana sono ancora all'insegna del maltempo con l'arrivo di alcune perturbazioni cariche di precipitazioni. La tendenza meteo per la fine di gennaio delinea un clima instabile e turbolento con piogge e temporali diffusi ed abbondanti.

Nel dettaglio, nella giornata di lunedì 26 gennaio 2026 si faranno sentire gli effetti della perturbazione n.10 del mese con temporali sparsi sulle regioni centrali tirreniche, al Sud e nelle Isole maggiori. Schiarite, invece, al Nord e in serata anche sulle regioni del Centro e sulla Sardegna.

Nei giorni a seguire è previsto l'arrivo di altre perturbazioni a cominciare dalla n.11 del mese che interesserà tutto il Paese tra la sera di martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026 con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti sulle regioni del Nord, tirreniche e Sardegna. Previste anche nevicate copiose sulle aree alpine e prealpine e sull’Appennino ligure-piacentino-parmense a quote collinari. Attenzione anche ai forti venti di burrasca.

Successivamente tra giovedì e venerdì è previsto l'arrivo della seconda perturbazione della settimana (la n.12) che sembra meno intensa della precedenza. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire sulle regioni del Centro-Sud e solo marginalmente al Nord.

Infine una terza perturbazione potrebbe arrivare in vista del weekend, ma la tendenza è ancora tutta da valutare. Dal punto di vista delle temperature non è previsto il ritorno del freddo più intenso, con valori nella media del periodo.

