Mercoledì di maltempo per l'Italia: rischio di piogge intense e vento forte. Le previsioni dal 26 febbraio

Su gran parte d’Italia prevalgono condizioni di maltempo determinate dal transito di una perturbazione (la n.7 di febbraio), che tenderà ad allontanarsi verso i Balcani e la Grecia solo alla fine di giovedì, lasciando le ultime precipitazioni sul medio Adriatico e al Sud. Nel frattempo, la massa d’aria sopra il Mediterraneo e l’Italia cambierà poco, con oscillazioni non molto rilevanti e con la persistenza di un clima più autunnale o primaverile che invernale.

Lo scenario più probabile relativo alla parte finale della settimana vede l’avvicinamento di una nuova perturbazione che, dal Mediterraneo occidentale, si farà strada verso le regioni centro-meridionali dove torneranno piogge diffuse insieme all’ingresso di aria più fredda, con conseguente calo termico a partire dalle regioni settentrionali e centrali adriatiche.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 febbraio

Schiarite all’estremo Nord-Ovest, ma con nebbie in pianura in graduale diradamento. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia, con piogge sparse su Nord-Est, Lombardia orientale, Levante ligure, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e ovest Sicilia, in estensione anche al resto del Centro e buona parte delle regioni meridionali nel corso della giornata. Qualche pioggia potrà tornare a interessare anche la Sardegna. Quota neve intorno a 1200-1400 metri sulle Alpi orientali e l’Appennino settentrionale.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Est, Toscana, Marche e Sardegna, in rialzo al Nord-Ovest. Forte Maestrale in Sardegna, fino a molto mossi o agitati i mari occidentali.

Le previsioni meteo per giovedì 27 febbraio

Generale miglioramento del tempo con schiarite sempre più ampie al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Cielo ancora nuvoloso nel resto del Paese, con piogge o rovesci a carattere isolato e intermittente per lo più su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in esaurimento a fine giornata.

Temperature minime in calo al Centro-Nord; massime in rialzo al Nord-Est e in Sardegna, in calo sul medio Adriatico e al Sud. Un po’ ventoso per Maestrale sulle Isole e lungo l’Adriatico. Molto mossi i mari meridionali e il Mare di Sardegna.