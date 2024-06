Meteo 21 giugno: torna il rischio di grandine e nubifragi al Nord, ancora molto caldo al Centro-Sud

Una perturbazione atlantica (la numero 8 di giugno) si sta avvicinando all’Italia. Già nelle prossime ore porterà un moderato aumento dell’instabilità sulle zone alpine, e tra domani e sabato favorirà la formazione di numerosi temporali al Nord, con il rischio anche di grandinate o veri e propri nubifragi, soprattutto al Nord-Ovest. Il tempo resta invece soleggiato e stabile al Sud e in gran parte del Centro, con caldo intenso soprattutto tra oggi e domani: picchi fino intorno ai 40 gradi sono probabili soprattutto in Puglia, Campania e Sicilia.

L’ondata di calore però non durerà a lungo, perché la perturbazione è accompagnata da venti più freschi che faranno gradualmente calare le temperature, prima al Nord e Sardegna, poi nel fine settimana anche al Centro-Sud: entro la giornata di domenica il caldo intenso verrà quindi spazzato via da tutta l’Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 21 giugno

Domani nuvole al Nord, Toscana, Umbria e Marche, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Nord-Est e nelle regioni centrali. Nel corso del giorno rovesci e temporali saranno più probabili al Nord-Ovest, sulle Alpi Orientali e nelle vicine pianure del Veneto. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in diminuzione al Nord-Est, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna; ancora caldo intenso al Sud e medio versante adriatico, con picchi anche fino a 40 gradi, specie nelle estreme regioni meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 22 giugno

Sabato un po’ di nuvole e qualche temporale pomeridiano sulle zone alpine. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia: a tratti qualche nuvola innocua in più solo tra Liguria e Toscana. Moderati e freschi venti di Maestrale in gran parte del Centro-Sud e Isole. Temperature in sensibile diminuzione in quasi tutte le regioni.