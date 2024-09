Meteo: fino a venerdì 27 maltempo e piogge. Le temperature dividono l'Italia

Fino a venerdì 27 settembre prevarranno sull’Italia le correnti atlantiche, con sistemi nuvolosi accompagnati anche da piogge a tratti intense, in un contesto di tempo molto variabile.

Mercoledì 25 la perturbazione numero 6 abbandonerà definitivamente il nostro territorio, ma le correnti umide occidentali al suo seguito, favoriranno una spiccata variabilità con alcuni episodi di instabilità, con piogge più probabili sulle Alpi, nelle regioni tirreniche e in Sicilia. A fine giornata il rinforzo dei venti meridionali sui mari di ponente segnala l’avvicinarsi di un’altra perturbazione, la numero 7 del mese, responsabile di una fase di maltempo al Nord e parte del Centro tra giovedì 26 e venerdì 27, accompagnato da un notevole rialzo termico, con temperature estive sulle regioni meridionali.

Nella seconda parte della settimana ancora maltempo al Nord mentre al Sud il clima sarà estivo: la tendenza meteo

Giovedì infatti questa perturbazione investirà le regioni settentrionali, andando a interessare marginalmente il Centro e la Sardegna nel giorno seguente. In questa fase, le precipitazioni potrebbero essere molto intense in alcune zone del Nord, in particolare su Alpi, alta pianura padana e Liguria; pertanto, le eventuali criticità non dovrebbero riguardare le regioni recentemente alluvionate.

L’aria mite che affluirà nell’area mediterranea e raggiungerà l’Italia per l’azione di venti intensi meridionali, contribuirà a mantenere le temperature al di sopra della norma, specie al Centro-Sud dove si potranno toccare punte di 27-30 gradi. Gli ultimi aggiornamenti indicano per sabato 28 un brusco calo termico a partire dalle regioni settentrionali, al Centro e in Sardegna per l’instaurarsi di correnti più fredde settentrionali, con venti di Tramontana e di Maestrale che andranno a sostituirsi al Libeccio e allo Scirocco.