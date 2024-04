Meteo: lunedì 8 ancora caldo anomalo. Da martedì 9 brusco calo termico: i dettagli

Lunedì 8 aprile con tempo stabile e caldo anomalo, stiamo infatti vivendo l’apice di questo clima estivo fuori stagione. La regione più calda resta la Sardegna dove si potranno localmente toccare punte intorno ai 30 gradi. Massima attenzione nelle Alpi dove lo zero termico si mantiene elevatissimo, intorno alla quota record dei 4000 metri, aggravando di fatto il già elevato pericolo valanghe.

La tendenza successiva conferma un cedimento dell’alta pressione africana, sotto la spinta di una perturbazione atlantica (la n.2 di aprile), accompagnata da aria polare, con un peggioramento del tempo a partire da martedì 9 dalle regioni di Nord-Ovest, insieme ad un sensibile calo termico e al ritorno della neve sulle Alpi.

Mercoledì 10 l’aria più fredda si propagherà al resto del Paese, con un marcato rinforzo del vento, una veloce fase instabile e un calo delle temperature anche di 10-15 gradi. Nella parte finale della settimana, infine, probabile ripristino dell’alta pressione e rialzo delle temperature, con tempo stabile e di nuovo più caldo, da tarda primavera.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 8 aprile

Tempo stabile, seppure con un cielo spesso velato da nubi ad alta quota, un po’ più dense al Nord, in Toscana e in Sardegna; cielo per lo più sereno all’estremo Sud e in Sicilia. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo all’estremo Sud e sulla Sicilia orientale; prosegue il caldo anomalo, con temperature pomeridiane diffusamente sopra i 25 gradi e prossime ai 30 gradi in Sardegna.

Venti deboli, salvo locali rinforzi di Scirocco intorno alla Sardegna. Mari: mosso lo Ionio meridionale, il Canale di Sardegna e al largo anche il mare di Sardegna; poco mossi o calmi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per martedì 9 aprile

Nuvolosità in deciso aumento sin dal mattino al Nord-Ovest, con piogge e rovesci; locali temporali, più probabili nella seconda parte della giornata e in serata. Nelle Alpi quota neve inizialmente elevata, in brusco calo dalla sera, anche sotto i 1500 metri in Valle d’Aosta. Nel resto del Paese cielo velato, con nuvolosità più estesa dal pomeriggio al Nord-Est, sulla Toscana e sulla Sardegna.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e nel settore occidentale della Sardegna, senza grandi variazioni altrove e con valori ancora elevati, anche superiori ai 25 gradi. Venti meridionali in progressivo rinforzo. A fine giornata irromperà violento il Maestrale sui mari di ponente e sulla Sardegna.