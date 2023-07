Meteo, lunedì 31 luglio sole al Centro-Sud, qualche nuvola al Nord. Inizio agosto con temporali

Nei prossimi giorni tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud e nelle Isole per la presenza dell’alta pressione che lascerà parzialmente sguarnito solo il Nord, lambito dalle perturbazioni atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi e interessato quindi da fasi di instabilità, con dei temporali anche forti martedì 1 agosto nelle regioni di Nord-Est; in seguito, tra la seconda parte di giovedì 3 e venerdì 4, si conferma l’arrivo di una più intensa perturbazione che attraverserà il Nord e il Centro, accompagnata da un peggioramento del tempo, da venti settentrionali e un sensibile calo termico. Il Maestrale spingerà sabato aria più fresca fino alla Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 31 luglio

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e nelle Isole, con soltanto degli annuvolamenti nel pomeriggio in Appennino e qualche isolato rovescio. Da poco a parzialmente nuvoloso al Nord, con ampi rasserenamenti su pianura, coste e possibilità di brevi temporali su Alpi orientali e Appennino.

Temperature massime in leggero calo nelle regioni adriatiche e in Sardegna, stazionarie o in lieve aumento altrove. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 1 agosto

Molte nuvole fin dal mattino su Alpi, alta Pianura Padana e Venezie, con qualche pioggia nei settori alpini centro-orientali. Dal pomeriggio rovesci e temporali su gran parte delle zone alpine, sulle Prealpi lombarde, in Veneto e Friuli, con rischio di forti temporali in Trentino Alto Adige. Nel resto dell’Italia inizio di giornata con cielo sereno e qualche nuvola in più nelle regioni peninsulari nel pomeriggio.

Temperature massime in sensibile rialzo nelle regioni del medio a basso versante adriatico, in calo su Alpi ed estremo Nord-Est. Venti moderati sui mari di ponente, ventilato anche lungo la dorsale appenninica. Possibili forti raffiche durante i temporali.