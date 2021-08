Meteo, lunedì 30 agosto sole al Centro-sud e più instabile al Nord

Ad inizio settimana un po’ di instabilità pomeridiana coinvolgerà essenzialmente le aree montuose del Nord. Fino a metà della prossima settimana non sono previsti eccessi di caldo, con temperature che resteranno prossime alla norma, o solo leggermente al di sotto, dunque tipiche della fine di agosto. Faranno eccezione la Sicilia e la Sardegna dove tra mercoledì e giovedì le temperature potrebbero nuovamente toccare picchi fino a 34-35 gradi.

Previsioni meteo per lunedì 30 agosto

Lunedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Tempo ancora instabile sulle Alpi orientali, rovesci e temporali isolati possibili anche sul settore alpino centro-occidentale e in Liguria. Transito di nubi alte in Sardegna. Venti settentrionali, ma in attenuazione. Temperature in generale lieve rialzo, fatta eccezione per la Sicilia dove si potrà registrare una lieve flessione.

Previsioni meteo per martedì 31 agosto

Martedì condizioni di tempo inizialmente soleggiato sulle nostre regioni. Qualche annuvolamento in più si potrà osservare in Salento, tra Liguria e alta Toscana e sull’estremo Nordest. Nel pomeriggio fase più instabile con rovesci e temporali sul Friuli Venezia-Giulia e Veneto orientale, sull’Appennino settentrionale e nel nord della Toscana. Temperature in linea con le medie stagionali e venti deboli.