Le ultime proiezioni meteo confermano, per la prima parte della prossima settimana, una nuova espansione del rovente Anticiclone Nord-Africano verso le alte latitudini e l'Italia: lunedì 28 e martedì 29 saranno quindi giornate piene di sole e molto calde, con temperature elevate soprattutto al Sud e Isole, dove sono attesi anche picchi di 40 gradi e oltre.

La calura sarà intensa anche al Nord, magari con valori meno alti, ma in compenso con una maggiore afa che accentuerà la sensazione di caldo. Alle condizioni di tempo soleggiato e molto caldo saranno parzialmente eccezione le zone alpine che, parzialmente interessate dalle correnti più fresche e instabili in scorrimento al di là delle Alpi, saranno esposte alla formazione di un po’ di temporali pomeridiani.

A metà settimana è probabile un cedimento dell’alta pressione, con conseguente aumento dell’instabilità e attenuazione del caldo, specie al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per lunedì 28

Al mattino bello quasi dappertutto. Nel pomeriggio nuvole e qualche temporale sulle Alpi, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Caldo di nuovo in intensificazione, oltre 35 gradi al Centro-Sud e Isole, addirittura fino a 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti in prevalenza deboli, mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 29

Cielo nuvoloso sulle Alpi, dove si formeranno numerosi temporali, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte, specie nel pomeriggio; nel resto d’Italia cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero calo al Nord e regioni tirreniche; caldo in ulteriore aumento invece al Sud e versante adriatico.