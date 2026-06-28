Meteo: luglio porta la fine del caldo estremo ma anche maltempo! La tendenza

All’inizio di luglio, in particolare da giorno 2, l’intensa ondata di calore si concluderà grazie a venti più temperati di provenienza nord atlantica. La perturbazione che porrà fine alla calura estrema sarà accompagnata da rovesci e qualche temporale.

Luglio porta la tanto attesa rinfrescata ma anche intenso maltempo: la tendenza meteo

Mercoledì 1 luglio al mattino un po’ di nubi sulle aree alpine settentrionali e sulla Calabria tirrenica, sul resto del Paese tempo generalmente soleggiato e molto caldo. In giornata rovesci e temporali diffusi sui settori alpini e prealpini centrali e del Nordest; temporali sparsi nelle zone interne del Sud. Venti moderati di Maestrale sul mare di Sardegna, sui canali di Sicilia e di Sardegna; nelle valli alpine, specie dalla sera, venti a carattere di Foehn. Temperature in calo sulle Alpi settentrionali, senza grandi variazioni altrove.

Giovedì 2 la perturbazione giunta mercoledì sul Nordest si sposterà verso sud favorendo un temporaneo ma deciso aumento dell’instabilità già nella notte sull’Emilia Romagna e sulle regioni del medio versante adriatico. Rovesci e temporali in seguito si propagheranno verso le regioni meridionali. I venti più freschi che seguono l’impulso perturbato segneranno la fine dell’eccezionale ondata di calore in corso. Temperature in calo verso valori più vicini alla norma.

Nelle giornate successive l’alta pressione tornerà a rinforzarsi sull’Europa nordoccidentale; in base ai modelli più aggiornati il tempo diverrà stabile e soleggiato soprattutto al Nord, mentre sulle regioni meridionali e in Sicilia localmente si verificheranno ancora dei rovesci. Le temperature dovrebbero riportarsi al di sopra della norma sul Nordovest (ma lontane dai valori estremi di questi giorni).