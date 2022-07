Meteo: luglio al via con caldo afoso, grave siccità e brevi temporali

Il transito di una perturbazione sull’Europa centrale determina in questo venerdì 1 luglio una breve fase di instabilità nelle zone alpine; nei prossimi giorni sull’Italia insisterà l’Anticiclone Nord-Africano che, oltre a tenere lontane le perturbazioni atlantiche e aggravando quindi la siccità, spingerà sulla nostra Penisola una massa d’aria di origine sahariana, causando una nuova intensificazione del caldo.

In particolare, nei prossimi giorni, il clima risulterà bollente soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, con massime diffusamente oltre i 32 gradi e picchi fino a 40 gradi; al Nord è previsto un aumento dell’afa in pianura e il disagio notturno. In base alle ultime proiezioni, è probabile che questa intensa ondata di caldo si attenui progressivamente, a cominciare dal Nord Italia, nella parte centrale della prossima settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 1 luglio

Nuvole accompagnate da rovesci e brevi temporali su Alpi e Prealpi; a inizio giornata nuvolosità sparsa anche nella pianura piemontese e lombarda. Nel pomeriggio qualche rovescio possibile anche nelle vicine aree dell’alta pianura veneta. Nel resto dell’Italia sereno o poco nuvoloso, ma con delle velature in transito nelle isole maggiori e al Sud.

Temperature massime in leggera diminuzione nelle zone alpine e al Nord-Ovest; caldo in aumento nel resto d’Italia, con valori in Emilia Romagna e al Centro-Sud compresi tra 32 e 36 gradi, fino a 38 gradi nelle zone interne del Centro e possibili punte di 40 gradi in Sicilia. Venti moderati settentrionali in Sardegna, deboli altrove, con rinforzi di Scirocco sull’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 2 luglio

Tempo stabile e soleggiato, con soltanto lo sviluppo di un po’ di nubi nel pomeriggio nelle zone montuose del Nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Qualche velatura in transito in Sardegna nel corso della giornata. Caldo in aumento ovunque, afoso soprattutto al Centro-Nord. Venti deboli a regime di brezza.