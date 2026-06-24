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Meteo: l'ondata di caldo prosegue senza sosta! Le previsioni per il 25 giugno

Il caldo africano non accenna a diminuire nei prossimi giorni: anche domani, 25 giugno, altra giornata rovente e afosa. Le previsioni meteo.
Previsione24 Giugno 2026 - ore 12:43 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione24 Giugno 2026 - ore 12:43 - Redatto da Redazione Meteo.it

Si attende ancora diversi giorni almeno di caldo intenso sull’Italia. Fino all’inizio della prossima settimana, infatti, il possente e tenace Anticiclone Nordafricano continuerà a occupare buona parte del continente europeo, accompagnato dalla “bollente” massa d’aria in risalita dall’entroterra sahariano. Nelle prossime 36-48 ore il bersaglio principale del nucleo più caldo della massa d’aria continuerà ad essere il settore occidentale dell’Europa dove proseguirà l’eccezionale ondata di calore con picchi oltre i 40 gradi, in particolare in Francia.

Dal fine settimana, la cupola anticiclonica tenderà a piegarsi verso l’Europa centro-orientale andando ad abbracciare più direttamente il nostro Paese dove sopraggiungerà anche il nucleo più caldo della massa d’aria. In queste condizioni, fra il weekend e l’inizio della prossima settimana, si prospetta un ulteriore incremento della calura con valori più diffusamente oltre i 35 gradi e picchi intorno ai 40 gradi. E continuerà a non esserci tregua neppure nelle ore notturne, quando si resterà in generale sopra i 20 gradi (le cosiddette notti tropicali) e in molte zone anche sopra i 25 gradi.

In tutta questa fase è necessario sottolineare l’elevata probabilità che si sviluppino dei temporali di calore fra il pomeriggio e la sera; le zone privilegiate saranno quelle montuose, ma con locali sconfinamenti verso le vicine aree pedemontane. Naturalmente, il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico salirà anche oltre i 4500 metri.

Gli ultimi aggiornamenti indicano un possibile cambio di scenario da metà della prossima settimana. Fra martedì 30 e mercoledì 1 luglio, sempre in un contesto di caldo intenso, l’anticiclone comincerà a indebolirsi e, tra la fine di mercoledì e giovedì 2, un impulso atlantico diretto verso i Balcani potrebbe lambire l’Italia mettendo fine all’ondata di calore. Questa tendenza necessita, comunque, di ulteriori verifiche.

Le previsioni meteo per giovedì 25 giugno

Al mattino tempo stabile con schiarite ampie. Nelle ore centrali del giorno temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose e in parte anche nei settori occidentali del Paese; sviluppo di isolati rovesci e temporali su Alpi, zone interne e appenniniche del Centro-Sud e delle Isole, insistenti alla sera sulle Alpi centrali e in estensione verso la pianura lombarda.

Temperature senza grosse variazioni, ancora ben oltre la media. Massime particolarmente elevate nelle zone interne, con valori fino a 34-38 gradi. Debole ventilazione a regime di brezza.

Le previsioni meteo per venerdì 26 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo sviluppo di nuvole nelle zone montuose, con qualche isolato rovescio o temporale lungo l’arco alpino, nell’Appennino fra Abruzzo e basso Lazio, nell’Appennino meridionale e sui rilievi delle Isole.

Temperature stazionarie o in lieve rialzo; massime per lo più fra 32 e 38 gradi, e solo leggermente più contenute in prossimità delle coste. Venti a regime di brezza.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Giugno ore 17:14

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