Meteo, ci attende una settimana di fuoco. Termometri fino 40 gradi

Sarà una settimana in cui sull’Italia protagonisti saranno l’anticiclone nord-africano, il caldo intenso e l’afa. Inoltre l’alta pressione impedirà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il Mediterraneo e di portare sul nostro Paese le tanto attese e preziose piogge. Le uniche precipitazioni di rilievo che vedremo nei prossimi giorni saranno gli acquazzoni e i temporali in sviluppo al Nord, essenzialmente sulle Alpi perché lambite dai fronti atlantici che sfileranno sull’Europa centrale. In particolare quella di mercoledì 22 giugno potrebbe essere una giornata a tratti nuvolosa e localmente instabile proprio sulle nostre regioni settentrionali.

Le temperature nei prossimi giorni sono destinate ad aumentare al Centro-Sud finora ai margini dall’aria calda di origine africana. Le temperature da nord a sud faranno registrare valori oltre i 35 gradi ma con picchi intorno ai 40 gradi attesi al Sud e nelle Isole maggiori nella seconda parte della settimana.

Le previsioni meteo per martedì 21 giugno

Cielo sereno al Sud e Sicilia, leggermente velato al Centro-Nord e Sardegna. Nuvolosità in aumento da metà giornata sulle aree alpine con lo sviluppo di qualche rovescio o temporale; non esclusi isolati sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Da segnalare anche un po’ di nuvolosità in Liguria.

Caldo e afa in ulteriore intensificazione, con temperature elevate fin da inizio giornata e massime pomeridiane oltre i 30 gradi praticamente ovunque; in diverse località si supereranno i 35 gradi con possibili picchi vicini ai 40 in Sardegna, complice anche un po’ di vento di Scirocco.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 giugno

Giornata irregolarmente nuvolosa al Nord e sulla Toscana settentrionale con la nuvolosità più intensa e insistente sull’arco alpino dove sin dal mattino saranno possibili piogge sparse e temporali; occasionalmente, potranno essere coinvolte le pianure limitrofe di Piemonte e Lombardia e l’Appennino ligure. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Nel resto d’Italia tempo per lo più soleggiato a parte il passaggio di qualche velatura.

Temperature massime in flessione al Nord, solo in Emilia Romagna si potranno ancora toccare i 35 gradi; al Centro-Sud valori fino a 37-38 nelle aree interne, con picchi di 39-40 su Sicilia e Sardegna. Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da sud sui mari di ponente.