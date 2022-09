Meteo, le previsioni per la prossima settimana: cosa ci attende?

Che tempo ci aspetta la prossima settimana? Dopo le perturbazioni dei giorni scorsi, le condizioni miglioreranno in diverse zone dell'Italia, ma vediamo nel dettaglio tutte le previsioni meteo per questa nuova settimana di settembre.

Meteo settembre, tempo sereno e aria più fresca

La quinta perturbazione del mese di settembre ha colpito molte regioni italiane nei giorni scorsi, causando temporali e nubifragi, ma il peggio è ormai passato e le nuvole cominciano a lasciare spazio al tempo più sereno. Anche il caldo estremo che ha caratterizzato questa lunga estate sta giungendo al termine; non solo al Nord dove le temperature si erano già fatte più miti, ma anche al Sud si sta propagando l'aria fresca che ha seguito la perturbazione atlantica.

Queste condizioni non possono fare altro che determinare un netto miglioramento già da oggi, domenica 18 settembre, con tempo stabile e soleggiato. Condizioni, queste, che ci accompagneranno anche nella giornata di lunedì, fatto salvo per una leggera nuvolosità sulle regioni centrali che potranno determinare deboli piogge. Una situazione che però non è destinata a durare a lungo, poiché tra la fine di martedì 20 e la mattina di mercoledì 21 si prevede un rapido passaggio di un fronte instabile sul Centro-Sud.

Previsioni per lunedì 19 settembre e per i giorni successivi

La scia del bel tempo proseguirà coprendo anche la giornata di domani, lunedì 19 settembre 2022, ma va segnalata una nuvolosità diffusa in alcune aree. In particolare il cielo sarà parzialmente nuvoloso nella mattinata su Levante Ligure, Toscana e Umbria; velature anche sulle Isole e in Calabria, e sulle Alpi nord-orientali. Nel pomeriggio le nuvole si concentreranno sulle regioni centrali, dando forma anche a leggere piogge nei settori interni. Le temperature saranno in leggero rialzo, con valori non oltre la media stagionale.

Nonostante la nuvolosità segnalata, l'Italia non sarà coinvolta da particolari episodi di maltempo e a prevalere sarà soprattutto la stabilità atmosferica, anche se non saremo direttamente interessati dall'alta pressione. Il nostro Paese verrà solo sfiorato da un promontorio che agirà più a Ovest, toccando Francia e Gran Bretagna. Non mancherà l'instabilità, in particolare tra la serata di martedì 20 settembre e la mattinata di mercoledì 21, con la coda di un fronte freddo (la sesta perturbazione del mese) che - passando dall'Europa nordorientale ai Balcani - toccherà il nostro settore Adriatico e parte del Sud. Non si esclude un passeggero peggioramento con precipitazioni tra le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, in successivo trasferimento tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale e con marginale coinvolgimento di Lazio e Sardegna orientale.

La variabilità attende le isole maggiori, in particolare la Sicilia, tra giovedì 22 e venerdì 23 settembre per via dello spostamento dal Mediterraneo sud occidentale verso il Golfo Libico della settima perturbazione di settembre. Spostamento, questo, che potrebbe dare origine a instabilità e a qualche temporale. Le temperature, in linea di massima, risulteranno gradevoli e non al di sotto delle medie stagionali ma senza punte di caldo estremo come nella scorsa settimana. In particolare martedì 20 si registreranno valori oltre i 25 gradi sulle regioni tirreniche e meridionali e fino ai 30-32 sulle Isole. Il calo arriverà a metà settimana, per l'afflusso di correnti più fresche di Bora e Grecale che costituiranno un clima più autunnale soprattutto in Val Padana e sulle regioni adriatiche, dove le temperature non supereranno i 20 gradi.