Meteo, le previsioni per gli ultimi giorni del 2022 e Capodanno

Fino a Capodanno, salvo una breve parentesi, il tempo sarà condizionato dalla persistenza dell'anticiclone. Tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, osserveremo un lieve calo delle temperature al Centro-Nord, in particolare, sulle Alpi. Si tratta di temperature comunque nella norma o poco al di sopra. Le correnti in quota resteranno umide, occidentali e la pressione atmosferica si manterrà su valori piuttosto alti: ciò significa che ancora per molti giorni non è previsto il transito di vere e proprie perturbazioni.

Più nel dettaglio tra mercoledì e giovedì avremo ancora una nuvolosità compatta su pianure, coste del Nord e in Toscana, sarà possibile qualche pioggia inizialmente sull’alta Toscana e sull’Appennino settentrionale in estensione al Levante Ligure, all’Emilia e alla bassa pianura veneta e lombarda. Avremo ancora prevalenza di ampie schiarite in gran parte del Centro-Sud e Isole e una nuvolosità alternata a rasserenamenti sulle Alpi. L’insistenza di venti meridionali sulle Isole e al Sud manterrà in queste regioni valori termici ben superiori alla norma. In seguito, specialmente tra fine anno e Capodanno, tornerà molto probabilmente a prevalere la stabilità dell'anticiclone, con temperature in aumento.