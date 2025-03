Meteo, l'anticiclone ha le ore contate: torna il maltempo da domani. Le previsioni dal 6 marzo

L’alta pressione, che nel corso di questa settimana ha garantito condizioni meteo quasi primaverili sull’Italia, da domani darà i primi segni di cedimento con un peggioramento del tempo sulle Isole e all’estremo Sud per il passaggio di una perturbazione (la numero 2 di marzo) che porterà un aumento della nuvolosità anche nel resto del Centro-Sud. Non verranno coinvolte le regioni settentrionali, dove la stabilità atmosferica potrebbe favorire la formazione di qualche nebbia in pianura.

Sabato osserveremo una residua instabilità al Sud e in Sicilia, e un po’ di nuvole ma con ampi spazi di sereno al Centro-Nord; temperature ancora su valori miti. Nel corso della giornata di domenica si conferma l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 3 del mese) che entro la fine della giornata porterà delle precipitazioni in Sardegna, in Toscana e al Nord-Ovest, per poi attraversare lunedì il Centro-Nord, con piogge localmente di forte intensità e nevicate sulle Alpi.

Le previsioni meteo per giovedì 6 marzo

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso in Sardegna e in Sicilia, con qualche pioggia tra pomeriggio e sera nella Sardegna meridionale. Nel resto d’Italia tempo soleggiato, con soltanto delle velature passeggere al Nord-Ovest e locali banchi di nebbia fino al primo mattino sulle coste dell’Emilia Romagna. Temperature stazionarie o in lieve rialzo, con valori massimi pomeridiani fino a 18-20 gradi. Venti di Scirocco da moderati a forti sulle Isole maggiori e sui mari circostanti, che divengono mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 7 marzo

Domani maltempo con piogge e rovesci insistenti e a tratti intensi in Sicilia e nella Calabria meridionale; piogge più isolate e intermittenti nel resto della Calabria e in Sardegna. Nuvole in graduale aumento nel resto del Sud e nelle regioni centrali; sereno o poco nuvoloso al Nord, con nebbie nelle ore notturne e al mattino nella bassa pianura lombarda e fino alle coste in Emilia Romagna. Temperature minime in aumento al Centro-Sud, specie nelle Isole; massime stazionarie o in lieve calo. Venti forti di Scirocco in Sicilia, bassa Calabria e mari circostanti; orientali in Sardegna. Molto mossi lo Ionio, i mari intorno alle Isole e il medio e basso Tirreno.