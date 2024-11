Meteo: la tempesta Caetano attraversa il Centro-Sud. Allerta venti e mareggiate

La perturbazione numero 6 di novembre sta attraversando l’Italia da nord a sud, accompagnata da una breve fase di maltempo, venti molto forti e un sensibile calo termico. La perturbazione è stata ufficialmente nominata Tempesta Caetano. Si segnala in particolare l’intensificazione dei venti, con raffiche anche oltre i 100 km/h e con i mari che di conseguenza si faranno localmente molto agitati, con onde anche oltre i 5 metri e rischio di mareggiate lungo le coste esposte, in particolare sull’alto Tirreno. Oggi (venerdì 22 novembre) al Nord, in Toscana e Lazio è atteso un rapido miglioramento, che domani (sabato 23) si estenderà a tutto il nostro Paese, con il ritorno del sole ovunque.

Dopo questo primo veloce assaggio d’inverno, per il weekend si profila uno scenario meteo decisamente più tranquillo. Nel fine settimana osserveremo infatti gli effetti di un deciso rialzo della pressione, con tempo stabile e freddo in attenuazione, in particolare al Centro-Sud. Anche i venti si attenueranno, con residui rinforzi nella prima parte di sabato all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 22 novembre)

Ampi rasserenamenti al Nord fin dal mattino; ultime piogge in Romagna, piogge e rovesci diffusi su regioni centrali, basso versante tirrenico e Puglia. Dal pomeriggio nubi e precipitazioni insistono sulle regioni centrali adriatiche, con quota neve intorno a 1300 metri. Piogge al Sud e in Sicilia, migliora altrove.

Temperature massime in temporaneo rialzo al Sud e in Sicilia, in lieve aumento anche in pianura Padana. Giornata ventosa, con venti molto forti in prevalenza occidentali o di Libeccio su tutti mari, nelle Isole e al Centro-Sud, con raffiche anche oltre i 100 km/h sui mari di ponente e in Appennino; Tramontana sul Ligure; ventoso anche sulle Alpi, Foehn al Nord-Ovest. Mari molto mossi o agitati, rischio di mareggiate sulle coste esposte.

Le previsioni meteo per sabato 23 novembre

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Al mattino qualche annuvolamento residuo su Sicilia e bassa Calabria; nel pomeriggio nubi in moderato aumento sulle regioni di Nord-Ovest.

Clima freddo, specialmente al mattino, in particolare al Centro-Nord; temperature massime in calo al Centro-Sud, in Sicilia e in Val Padana, in rialzo nel resto del Paese. Venti settentrionali ancora intensi al Sud, ma in generale progressiva attenuazione.