Meteo, la prossima settimana tra caldo africano e temporali: ecco dove

Nel corso dell’ultima settimana di agosto, si confermano prevalenti condizioni anticicloniche e il perdurare dell’attuale ondata di calore, ma con una breve interruzione per un temporaneo cedimento dell’alta pressione che potrebbe favorire una fase temporalesca anche al Centro-Sud. Al Nord si conferma per martedì 27 agosto una residua instabilità lungo l’arco alpino, ultimi effetti della perturbazione atlantica che lunedì attraversa le regioni settentrionali. Da mercoledì le regioni settentrionali vedranno condizioni pienamente estive e caldo oltre al norma. Al Centro-Sud martedì aumenterà l’instabilità pomeridiana nelle zone interne; ma la giornata più critica, secondo i dati attuali, potrebbe essere quella di mercoledì 28 agosto, quando un afflusso di aria più fresca in quota, associato ad un veloce vortice depressionario, favorirà lo sviluppo di temporali nelle zone interne del Centro e della Sardegna, e fenomeni più diffusi e intensi al Sud e in Sicilia.

Tendenza meteo: dal 27 agosto caldo intenso ma anche rischio di forti temporali

Questa fase instabile influirà solo temporaneamente dal punto di vista termico; nella seconda parte della settimana infatti il caldo, come già accennato, tornerà ad intensificarsi, con temperature oltre al norma da nord a sud. Questa tendenza mostra ancora alti margini di incertezza; per conferme e maggiori dettagli andranno seguiti gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

In dettaglio martedì rovesci e temporali tra la notte e il primo mattino in Veneto e in Emilia, in rapido miglioramento. Cielo poco nuvoloso o velato al Centro-Sud, ampie schiarite al Nordovest. Nel pomeriggio isolati rovesci temporali su Alpi, Prealpi, Appennino centro-meridionale e zone interne della Sicilia; temperature massime in contenuta diminuzione al Centro-Sud e Sicilia, più marcata nelle aree temporalesche.