Meteo, la nuova settimana inizierà con tempo stabile e clima mite

L’alta pressione resterà posizionata su gran parte del nostro continente e sull’Italia anche nel corso della nuova settimana, indebolendosi temporaneamente tra giovedì e venerdì nel Mediterraneo centrale e sulle nostre Isole maggiori, con un aumento della nuvolosità e qualche pioggia o rovescio. Tempo stabile nel resto del Paese, con strati di nubi basse e nebbie più diffuse e localmente persistenti in pianura al Nord e nelle valli del Centro.

Le temperature, seppure in lieve calo nei valori massimi, si manterranno superiori alla media stagionale, soprattutto al Nord, tranne nelle aree dove la nebbia si solleverà solo parzialmente durante il giorno.

Le previsioni meteo per lunedì 4 novembre

Tempo stabile in tutte le regioni, con cielo in prevalenza sereno; nuvolosità sparsa in Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Nella notte e al mattino strati di nubi basse e nebbie nella pianura piemontese, lombarda ed emiliana e nelle valli del Centro, in graduale dissolvimento, con ampi rasserenamenti nel pomeriggio; dalla tarda serata foschie e nebbie tornano a formarsi ad iniziare dalla Val Padana.

Temperature massime per lo più stazionarie e comprese tra 17 e 22 gradi, con punte di 22-24 gradi nelle Isole; fanno eccezione le località con strati di nubi e nebbie più persistenti, dove la temperatura massima resta su valori più contenuti. Venti deboli, a tratti moderati settentrionali in Adriatico e sullo Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 5 novembre

Alta pressione e assenza di precipitazioni in tutto il nostro Paese; nelle ore notturne e al mattino il cielo sereno e la stabilità dell’atmosfera danno luogo a un’inversione termica e quindi alla formazione di strati compatti di nubi basse, foschie e nebbie in Pianura Padana, sulle coste tra Veneto ed Emilia Romagna e nelle valli interne del Centro, in graduale sollevamento, ma localmente persistenti. Nelle altre zone cielo sereno o velato; qualche nuvola più compatta nel basso versante ionico.

Temperature in lieve calo al Nord, ma ancora quasi ovunque oltre la media. Venti deboli.